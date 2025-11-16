El Ejército frustra atentado terrorista en Huila; usarían cilindros de gas hurtados

En las zonas rurales de Colombia, resulta habitual que las personas utilicen los cilindros de gas como elementos sustanciales en la cocina. Esa situación la aprovechan los grupos criminales para apoderarse de estos elementos a través del hurto a las empresas de transporte.

Justamente eso fue lo que ocurrió en el municipio de Algeciras, en el departamento de Huila, donde una empresa transportadora y distribuidora de gas natural fue víctima de asaltantes que se llevaron 47 cilindros de gas, los mismos que grupos criminales usan para actividades terroristas.

Uno de los cilindros lanzados contra los policías terminó en una de las averiadas viviendas, relataron las comunidades. | Foto: Suministradas

“Labores de inteligencia militar, más operaciones en profundidad, permitieron a la Novena Brigada del Ejército Nacional, a través de soldados del Batallón de Alta Montaña N.° 9, neutralizar los planes terroristas del Bloque Jorge Suárez Briceño, que al parecer pretendía atentar contra la Fuerza Pública y la población civil mediante el empleo de cilindros cargados con explosivos”, señaló el Ejército.

El hurto del vehículo transportador de gas alertó a todas las autoridades del municipio de Algeciras, el asunto era de relevancia, pues los elementos hurtados son los que posteriormente grupos criminales como las disidencias de las Farc, convierten en armas de guerra para atacar a la fuerza pública y la población civil.

“El resultado operacional se produjo luego de la denuncia, en el mes de abril, del hurto de un vehículo perteneciente a una empresa distribuidora de gas en la vereda Las Brisas, municipio de Algeciras, Huila, por parte de integrantes de este grupo armado organizado residual”, advirtió el Ejército.

Luego del reporte por hurto, se instalaron varios puestos de control en diferentes municipios y veredas del departamento de Huila, con el objetivo de ubicar el vehículo y los cilindros que hurtados, de esta manera evitar que los utilizaran en actividades terroristas como normalmente ha ocurrido.

“Tras varios meses de seguimiento, los soldados establecieron un puesto de observación estratégico en la vereda El Paraíso, donde fue ubicado y recuperado el vehículo que se encontraba cubierto con un plástico negro, y en el que había 47 cilindros, elementos que serían empleados para la fabricación de artefactos explosivos improvisados con alto poder destructivo”, dijo el Ejército.

Los cilindros recuperados por el Ejército fueron hurtados a una empresa transportadora y distribuidora de gas | Foto: Tomadas de las Redes Sociales