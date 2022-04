El top de los 15 personajes y políticos pesimistas del Plan de Vacunación que no acertaron en sus predicciones

Este lunes, cuando el presidente Iván Duque le comunicó al país que desde el 1 de mayo los colombianos dejarían de portar el tapabocas en áreas cerradas por el avance significativo de ciudadanos vacunados en el país, el asesor político del Concejo de Bogotá, Daniel Briceño, se dedicó a repasar quiénes fueron los dirigentes y personajes que, al comienzo de la pandemia, auguraron un pésimo final para el país en materia de inmunización.

Elaboró el top de los 15 políticos y personajes que, sin un sustento investigativo, pronosticaron un mal momento para Colombia, un tema que les salió mal porque Colombia tiene a más de 35 millones de ciudadanos con vacunación completa.

El listado de pesimistas lo encabeza Gustavo Petro, el candidato presidencial líder en las encuestas. Briceño recordó el trino del aspirante del 6 de abril de 2021, quien aseguró que, según las cifras de vacunación de ese momento, “solo alcanzaremos la inmunidad en 7 años”.

Abro hilo de políticos y personajes que hicieron politiquería contra el plan nacional de vacunación y a los cuales hoy les toca quedarse en silencio gracias al éxito de dicho programa.



1. Gustavo Petro: “solo

alcanzaremos la inmunidad en siete años” pic.twitter.com/4Spx149ruB — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) April 26, 2022

Esa afirmación de Petro no resultó real porque un año después, el grueso de vacunados en el país es grande y las medidas por el coronavirus han ido quedando atrás por el bajonazo en cifras de contagiados y muertos diarios.

En segundo lugar, el analista ubicó al actor y líder de izquierda Julián Román, quien aseguró en un trino del 3 de febrero del año pasado que “las vacunas no van a llegar”. Hoy, según cifras del Ministerio de Salud, se han aplicado más de 82 millones de vacunas entre primeras, segundas y terceras dosis.

En el tercer lugar está el analista y hoy senador electo Ariel Ávila, quien publicó las imágenes de las primeras vacunas llegando a Venezuela y escribió en su red social Twitter el 13 de febrero: “Lo de Iván Duque y Fernando Ruiz solo se puede calificar de ineptitud. Ironía: el castrochavismo nos ganó. Las vacunas llegaron a Venezuela”.

El cuarto puesto lo ocupó Gustavo Bolívar, quien el 28 de diciembre de 2020, dijo: “Yo no me vacuno y no es porque no quiera. Vivo en Colombia. Aquí no hay vacunas. Nuestro presidente está ensayando su reality show”.

La congresista de oposición Katherine Miranda también hizo parte del top de los pesimistas. Y según Briceño, está en quinto lugar. “Dicen que no podemos hacer política con las vacunas. Mi pregunta: ¿cuáles vacunas?”, dijo en su momento.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, está en sexto lugar porque le dijo a SEMANA que el “2021 no será el año de la vacunación masiva”.

En el séptimo está ubicado el congresista César Pachón, en el octavo la cantante Adriana Lucía y en el noveno la congresista electa por el Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal. Todos fueron pesimistas del programa de vacunación de Iván Duque.

Daniel Briceño ubicó en el puesto 10 a María José Pizarro. El asesor conserva el trino de la senadora electa donde dijo el 20 de abril de 2021 que el plan de vacunación “era un fiasco”.

Los últimos lugares los ocupan los influenciadores ‘Wally’, el caricaturista Matador, Levy Rincón, la constitucionalista Cielo Rusinque, entre otros.

Con las cifras actuales de vacunación del gobierno Duque, sería bueno conocer qué piensan actualmente los entonces pesimistas.