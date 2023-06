La ‘jugadita’ del Pacto Histórico para quedarse con la investigación contra la campaña de Gustavo Petro en el Consejo Nacional Electoral

En medio del peor escándalo del Gobierno Petro, los integrantes del Pacto Histórico están moviéndose en la Comisión de Acusación y en el Consejo Nacional Electoral para poder contener de alguna manera las investigaciones que se adelantan contra la campaña Petro Presidente.

Después de las revelaciones que ha hecho SEMANA se han radicado varias denuncias contra el mandatario colombiano y su campaña presidencial por lo que la competencia se ha distribuido entre la Comisión de Acusación y el Consejo Nacional Electoral.

Por ahora, la ‘jugadita’ que el petrismo logró consolidar está relacionada con la posibilidad de quitarle el expediente que tiene en su poder el magistrado del Partido Liberal, Benjamín Ortíz, quien adelanta las indagaciones contra la campaña Petro Presidente desde hace unos meses por unas denuncias anónimas que llegaron al organismo electoral.

El Pacto Histórico durante la rueda de prensa este miércoles. - Foto: AUTOR ANÓNIMO.

Resulta que el pasado 3 de mayo llegó a la Comisión de Acusación una denuncia contra el presidente Gustavo Petro por presunta violación de topes electorales por lo que el asunto debía trasladarse al CNE. Sin embargo, el caso había quedado en el olvido y solo hasta que estallaron los escándalos de Laura Sarabia y Armando Benedetti, que salpican directamente la campaña presidencial, recordaron dar traslado y compulsar la denuncia al organismo electoral que es el competente en esta materia.

Fuentes le confirmaron a SEMANA que los integrantes del Pacto Histórico estaban analizando las estrategias jurídicas que podían implementar para tener manejo de las investigaciones contra el mandatario en las dos instancias. Por ahora, la que les funcionó primero fue esa denuncia que llegó a la Comisión de Acusación y que estuvo dormida durante un mes.

Con la remisión al Consejo Nacional Electoral, el reglamento indica que dicha denuncia debía llegar al despacho del magistrado Ortiz ya que es quien lleva dichas indagaciones, pero sorpresivamente la presidenta del CNE, Fabiola Márquez (Pacto Histórico) decidió darle reparto a dicho documento y enviarlo al despacho de Cristian Ricardo Quiroz Romero (Alianza Verde), quien es cercano al petrismo.

Sede del Consejo Nacional Electoral (CNE). - Foto: Archivo Semana - Guillermo Torres Reina

“Se remite por competencia la denuncia por infracción de la Constitución y leyes de la República contra el presidente de la República Gustavo Petro Urrego, radicada a través de correo electrónico en la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes con número interno 1623; 1710-1820 de mayo de 2022″, dice un fragmento de la carta que llegó de la Comisión de Acusación.

El asunto no tendría importancia y sería un trámite más, pero llama la atención el interés de la presidenta del CNE por retrasar los procesos de Benjamín Ortíz, quien recientemente decidió llamar a Laura Sarabia y a Armando Benedetti a rendir testimonio en investigación sobre supuestas irregularidades en la campaña Petro, tras los audios revelados por SEMANA.

Por lo menos, Fabiola Márquez logró que la Sala Plena entre a discutir en manos de quien quedará dicha denuncia ya que todos los magistrados esperaban que se incorporara al despacho de Ortiz, ya que él está tratando ese asunto. Dicha reunión se hará este miércoles - 7 de junio - y se conocerá qué pasará.

SEMANA conoció que de fondo lo que busca la presidenta del CNE con respaldo de Cristian Ricardo Quiroz Romero; Alfonso Campo Martínez; Álvaro Hernán Prada y Alba Lucía Velásquez Hernández, es quitarle el proceso a Ortiz bajo la excusa de conformar una comisión de mínimo tres personas para estudiar las denuncias. El problema es que el reglamento es claro y la comisiones se conforman antes del reparto, pero el afán les entró tras estallar todo el escándalo con las presuntas irregularidades y los audios de Armando Benedetti donde habla de 15 mil millones de pesos que llegaron a la campaña.

Fabiola Márquez, presidenta del CNE. - Foto: CNE

Alba Lucía, magistrada del Polo Democrático, fue la que lideró dicha propuesta que está teniendo calado en los demás magistrados. Aunque Campo (Conservador) y Prada (Centro Democrático) sean de partidos de oposición, en este momento están más cerca del petrismo que de sus propios partidos que los postularon.

Tras esta ‘jugadita’ el Pacto Histórico busca desatar una pelea legal y reglamentaria en el Consejo Nacional Electoral para poder tener el control de las investigaciones contra la campaña Petro Presidente. Sin embargo, las cargas están divididas y hay otro sector de magistrados que buscarán hacer respetar las normas del organismo electoral.

Gustavo Petro, Alberto Benedetti - Foto: Revista Semana

En todo caso este pulso está generando una división en el CNE y hay malestar al considerar que desde el Congreso los legisladores del Pacto Histórico están intentando manipular los magistrados que tienen cercanía con el presidente Gustavo Petro.

Lo cierto es que llama la atención que Fabiola Márquez a última hora haya considerado que es un tema de connotación nacional y quiera hacer mal uso del reparto de los procesos y un posible uso indebido del reglamento para, supuestamente, intentar salvar al presidente Petro.

CNE llama a Laura Sarabia y Armando Benedetti a rendir testimonio en investigación sobre supuestas irregularidades en campaña Petro, tras los audios revelados por SEMANA

El Consejo Nacional Electoral (CNE) acaba de emitir una decisión de fondo luego de las revelaciones hechas por SEMANA en las que el exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, habla de algunas presuntas irregularidades que se habrían presentado en la pasada campaña electoral del presidente Gustavo Petro, líder del Pacto Histórico.

Uno de los hechos más importantes es que se llamará a que rindan testimonio a la exjefe de gabinete Laura Sarabia y al exembajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti “con el objetivo de que expongan sobre todo lo que les conste acerca de la financiación de la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial de la Coalición del Pacto Histórico y las circunstancias que considere frente a la materia de objeto de investigación.

La diligencia sobre el exembajador será el próximo martes 13 de junio a las 9 a.m. en las instalaciones del CNE. En el caso de Laura Sarabia tendrá que rendir su testimonio ese mismo día a las 2 p.m. Igualmente, el CNE invitó a la Procuraduría para que, si lo estima, pueda estar en estas diligencias.

Los polémicos audios se revelaron tras el escándalo de Sarabia con la exniñera de su hijo y el exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. - Foto: El País

A través del auto, se ordena la práctica de pruebas de oficio dentro de la actuación administrativa del órgano electoral por las presuntas irregularidades de la financiación y los registros de ingresos y gastos de la pasada campaña del entonces candidato Gustavo Petro y la coalición del Pacto Histórico tanto para la primera como segunda vuelta.

Los hechos se sustentan en una queja que había sido presentada el pasado 2 de febrero de 2023 por presuntas irregularidades en la financiación. El 28 de febrero el CNE decidió ordenar la reapertura de la indagación preliminar y dispuso la práctica de pruebas.

Uno de los principales argumentos que tendrá en cuenta el tribunal electoral será la información revelada por SEMANA el pasado 4 y 5 junio. “El portal web publicó notas periodísticas que guardan relación con la materia objeto de indagación, en lo referente a presuntas irregularidades en la financiación y presentación del informe de ingresos y gastos de la campaña electoral presidencial de la Coalición Pacto Histórico”, asegura el magistrado ponente Benjamín Ortiz.

Armando Benedetti y Gustavo Petro - Foto: SEMANA

El material periodístico servirá como acervo probatorio, respetando la libertad de prensa y la reserva de la fuente. Las notas que fueron requeridas son: “Nos vamos presos”: aquí están los explosivos audios de Armando Benedetti a Laura Sarabia. Le advierte que puede contar toda la verdad sobre la financiación de la campaña de Gustavo Petro y Exclusivo: los chats en los que Laura Sarabia le contesta a Benedetti. “Si usted cree que he sido un obstáculo, pues yo me voy. De verdad”.

Por un lado, el primer artículo reveló los audios en los que Benedetti le advierte a Sarabia que podría contar toda la verdad sobre la financiación de la pasada campaña electoral.

“Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...). Y ayer el presidente: ‘No, no, es que tengo afán’. Ajá, marica, yo hice cien reuniones (...), 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí, no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé; además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...), veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos hijueputa”, se escucha decir en uno de los archivos.

De otro lado, SEMANA reveló los chats en los que Sarabia le contestó a Benedetti. “Si usted cree que he sido un obstáculo, pues yo me voy. De verdad”, le dijo en una ocasión.

Laura Sarabia, exjefe de Gabinete de Petro, renunció a ese cargo luego de estar en el ojo del huracán. Ahora será investigada. - Foto: esteban vega la-rotta-semana

Sarabia le reclamaba el tono y que se metiera con su familia. “La verdad que todos los días hago lo mejor que puedo. Y así como usted explotó hoy, yo también. Porque yo me mato aquí todos los días para que usted se desquite conmigo cada vez que quiere, y adicional a eso se metan con mi familia. Que se metan con mi familia. Que se metan conmigo todo lo que quieran pero no con mi familia. Todo desde acá es muy distinto. Y usted siempre tiene todo el derecho a reclamar su ‘espacio público’ cuando quiera”, aseguró la exjefe de gabinete.

Todas estas pruebas, el material y las declaraciones de ambos serán evaluadas por los magistrados del CNE.