Suscribirse

Nación

En operación de contrainteligencia de la Armada, caen militares que vendían información a las disidencias de las FARC

Se decomisaron cargamentos de cocaína valorados en más de 80 millones de dólares.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
28 de octubre de 2025, 10:45 a. m.
Cae red de tráfico de cocaína de la que hacían parte militares activos de la Armada.
Cae red de tráfico de cocaína de la que hacían parte militares activos de la Armada. | Foto: Armada

Un fuerte golpe a las redes del narcotráfico propinó la Armada, al descubrir una poderosa red de tráfico de cocaína con nexos con las disidencias de las FARC en Tumaco, Nariño.

Desarticulan red de tráfico de cocaína con vínculos con las disidencias de las Farc.
Desarticulan red de tráfico de cocaína con vínculos con las disidencias de las Farc. | Foto: Armada

En medio de la investigación, la Armada detectó que la estructura narcotraficante había logrado corromper a miembros de la institución marítima, quienes les entregaban información sobre la ubicación de las patrulleras en alta mar.

Los primeros hechos de corrupción detectados por la Armada ocurrieron en el 2023, cuando en medio de una inmovilización de una narcolancha, la Armada detectó que los traficantes contaban con información que era de uso reservado generando la alerta.

Tras más de un año de investigación, y de recopilar pruebas sobre que la red de la que hacían parte seis personas, tres integrantes de la Armada y tres civiles, se evidenció que la organización había intentado enviar cuatro embarcaciones con más de cuatro toneladas de cocaína valoradas en 85 millones de dólares.

Policía lee derechos de capturado a red de tráfico de cocaína.
Policía lee derechos de capturado a red de tráfico de cocaína. | Foto: Armada

Fuentes de la Armada indicaron que se “adelantó una rigurosa investigación interna que permitió la desarticulación de una organización transnacional al servicio del narcotráfico, que delinquía desde el Pacífico nariñense hacia Centroamérica y Estados Unidos”.

“La organización era liderada por dos narcotraficantes, quienes mantenían alianzas criminales con el Bloque Occidental Alfonso Cano, de las disidencias de las FARC que delinquen en la región”, indicaron desde la Armada.

Dentro del expediente se estableció que los funcionarios de la Armada, de rango suboficial, entregaban ubicación de las embarcaciones contra el narcotráfico y además información en tiempo real de lo que sucedía con la droga que era incautada.

En el caso, la Armada trabajó con la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional e interagencial con la Fiscalía General de la Nación y la Interpol.

Cae red de tráfico de cocaína de la que hacían parte militares activos de la Armada.
Cae red de tráfico de cocaína de la que hacían parte militares activos de la Armada. | Foto: Armada

Los capturadores deberán responder por delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, concierto para delinquir agravado y cohecho.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Delantero de Selección Colombia se confiesa y pide llegar a Nacional: “Es lo que más quiero”

2. “Estamos librando una guerra”: la dura amenaza de Donald Trump a los cárteles de drogas en la región

3. El duro cuestionamiento del gobernador de Antioquia al Gobierno nacional por no girar la plata para la consulta de la Región Metropolitana

4. Predicciones del Niño Prodigio para hoy martes, 28 de octubre

5. Alertan presunta negligencia en la póliza del millonario contrato para mantenimiento de helicópteros MI17

LEER MENOS

Noticias relacionadas

armadaFiscalía narcotráfico

Noticias Destacadas

HELICÓPTERO MI-17.

Alertan presunta negligencia en la póliza del millonario contrato para mantenimiento de helicópteros MI17

Redacción Semana
Iniciativa de ecopuntos de Julián Uscátegui

Propuesta del concejal Julián Uscátegui se hace realidad: Ecopuntos fijos buscan erradicar los botaderos ilegales en Bogotá

Redacción Semana
Este es el hombre que fue asesinado frente al búnker de la Fiscalía, en Bogotá.

Identifican al hombre que fue asesinado frente al búnker de la Fiscalía: sería un poderoso capo con oscuro pasado

Redacción Nación

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.