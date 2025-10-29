Suscribirse

Nación

🔴 EN VIVO | Paro nacional de Fecode este 30 de octubre: siga en directo las últimas noticias, vías bloqueadas por manifestaciones

Exigen mejoras en salud, fortalecimiento del Fomag y aplicación efectiva del Sistema General de Participaciones.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
30 de octubre de 2025, 1:48 a. m.
Paro nacional de mayo: Fecode respalda movilización tras hundimiento de la consulta popular
La concentración en Bogotá será en el Parque Nacional. | Foto: Montaje El País: Colprensa / Getty

Actualizaciones

Fecode anunció marchas para este jueves, 30 de octubre, en Bogotá y en diferentes ciudades del país. Maestros y directivos del Magisterio realizarán un paro nacional de 24 horas para exigir mejoras en el sistema de salud, el fortalecimiento del Fomag y la aplicación efectiva del Sistema General de Participantes (SGP).

Contexto: Prográmese: marchas en Bogotá del 28 al 31 de octubre; Fecode también anunció paro nacional

En Bogotá, la concentración principal será en el Parque Nacional a las 9:00 a. m., desde donde marcharán por la carrera séptima hasta la Plaza de Bolívar. Las autoridades advierten que las movilizaciones podrían comenzar desde las 8:30 a. m., con posibles afectaciones viales en el centro.

Siga el minuto a minuto de las marchas

Miércoles, 29 de octubre

posible afectación de movilidad en Bogotá

Las autoridades distritales prevén que, con el inicio de las marchas del magisterio este jueves, se presenten bloqueos intermitentes como la carrera Séptima, la Avenida Jiménez y vías cercanas a la Plaza de Bolívar.

También se anticipan desvíos operativos de TransMilenio en estaciones del centro y Chapinero, especialmente durante el avance de la movilización desde el Parque Nacional.

Fecode emite comunicado al Distrito

Fecode emitió un comunicado en el que le pidió al alcalde Carlos Fernando Galán respetar el derecho a la protesta social durante el paro este 30 de octubre.

El sindicato cuestionó el tono de las declaraciones del mandatario sobre las marchas en Bogotá. El mensaje muestra las tensiones recientes entre el magisterio y la Alcaldía por el alcance de los acuerdos firmados.

Estas son las ciudades en las que se marchará

En Medellín, los docentes se concentrarán en el Parque de las Luces y avanzarán hacia La Alpujarra; en Cali, la marcha partirá desde la Universidad del Valle con destino a la plaza San Francisco; y en Barranquilla, el punto de encuentro será la carrera 43 con calle 51, frente a la antigua sede de la Ocde, con recorrido por la carrera 44 hasta el Paseo Bolívar.

Noticias relacionadas

FecodeParo nacionalprofesoresManifestaciones

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.