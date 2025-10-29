🔴 EN VIVO | Paro nacional de Fecode este 30 de octubre: siga en directo las últimas noticias, vías bloqueadas por manifestaciones

8:00 p.m.: Estas son las ciudades en las que se marchará

Fecode anunció marchas para este jueves, 30 de octubre, en Bogotá y en diferentes ciudades del país. Maestros y directivos del Magisterio realizarán un paro nacional de 24 horas para exigir mejoras en el sistema de salud, el fortalecimiento del Fomag y la aplicación efectiva del Sistema General de Participantes (SGP).

En Bogotá, la concentración principal será en el Parque Nacional a las 9:00 a. m., desde donde marcharán por la carrera séptima hasta la Plaza de Bolívar. Las autoridades advierten que las movilizaciones podrían comenzar desde las 8:30 a. m., con posibles afectaciones viales en el centro.

Siga el minuto a minuto de las marchas

Miércoles, 29 de octubre

10:20 p.m.:

posible afectación de movilidad en Bogotá

Las autoridades distritales prevén que, con el inicio de las marchas del magisterio este jueves, se presenten bloqueos intermitentes como la carrera Séptima, la Avenida Jiménez y vías cercanas a la Plaza de Bolívar.

También se anticipan desvíos operativos de TransMilenio en estaciones del centro y Chapinero, especialmente durante el avance de la movilización desde el Parque Nacional.

9:30 p.m.:

Fecode emite comunicado al Distrito

Fecode emitió un comunicado en el que le pidió al alcalde Carlos Fernando Galán respetar el derecho a la protesta social durante el paro este 30 de octubre.

El sindicato cuestionó el tono de las declaraciones del mandatario sobre las marchas en Bogotá. El mensaje muestra las tensiones recientes entre el magisterio y la Alcaldía por el alcance de los acuerdos firmados.

8:00 p.m.:

Estas son las ciudades en las que se marchará