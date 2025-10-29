Nación
🔴 EN VIVO | Paro nacional de Fecode este 30 de octubre: siga en directo las últimas noticias, vías bloqueadas por manifestaciones
Exigen mejoras en salud, fortalecimiento del Fomag y aplicación efectiva del Sistema General de Participaciones.
Actualizaciones
10:20 p.m.:
9:30 p.m.:
8:00 p.m.:
Fecode anunció marchas para este jueves, 30 de octubre, en Bogotá y en diferentes ciudades del país. Maestros y directivos del Magisterio realizarán un paro nacional de 24 horas para exigir mejoras en el sistema de salud, el fortalecimiento del Fomag y la aplicación efectiva del Sistema General de Participantes (SGP).
En Bogotá, la concentración principal será en el Parque Nacional a las 9:00 a. m., desde donde marcharán por la carrera séptima hasta la Plaza de Bolívar. Las autoridades advierten que las movilizaciones podrían comenzar desde las 8:30 a. m., con posibles afectaciones viales en el centro.
Miércoles, 29 de octubre
posible afectación de movilidad en Bogotá
Las autoridades distritales prevén que, con el inicio de las marchas del magisterio este jueves, se presenten bloqueos intermitentes como la carrera Séptima, la Avenida Jiménez y vías cercanas a la Plaza de Bolívar.
También se anticipan desvíos operativos de TransMilenio en estaciones del centro y Chapinero, especialmente durante el avance de la movilización desde el Parque Nacional.
Fecode emite comunicado al Distrito
Fecode emitió un comunicado en el que le pidió al alcalde Carlos Fernando Galán respetar el derecho a la protesta social durante el paro este 30 de octubre.
📄Comunicado oficial— fecode (@fecode) October 29, 2025
📃El derecho a la protesta social es legítimo y el gobierno de Carlos Fernando Galán, en Bogotá, debe respetarlo@CarlosFGalan@Educacionbogota @MintrabajoCol @Mineducacion @AntonioSanguino@IsabelSegoviaO https://t.co/AImevhJ6Wb pic.twitter.com/mpK13pMNAy
El sindicato cuestionó el tono de las declaraciones del mandatario sobre las marchas en Bogotá. El mensaje muestra las tensiones recientes entre el magisterio y la Alcaldía por el alcance de los acuerdos firmados.
Estas son las ciudades en las que se marchará
En Medellín, los docentes se concentrarán en el Parque de las Luces y avanzarán hacia La Alpujarra; en Cali, la marcha partirá desde la Universidad del Valle con destino a la plaza San Francisco; y en Barranquilla, el punto de encuentro será la carrera 43 con calle 51, frente a la antigua sede de la Ocde, con recorrido por la carrera 44 hasta el Paseo Bolívar.