Encuentran muerta a Gabriela Santana, niña que había sido raptada mientras jugaba en la calle: hay un sospechoso en la mira

No obstante, información preliminar con la que cuentan las autoridades señala que un hombre sería el responsable de este hecho. Vecinos del sector donde jugaba la niña el pasado domingo, aseguran haber visto a dicho sujeto dialogando con algunas menores en la zona y minutos después se perdió el rastro de Gabriela.

“Yo necesito que me ayuden a encontrar a mi bebé. Yo necesito que me la encuentren y que me la entreguen sana y salva. La niña tiene nueve años, es de pelo ‘churquito’, blanquita y flaquita. Si sabe de mi bebé, llámeme, escríbame para yo ir a buscarla”, indicó la mamá de la menor, mientras era buscada por las autoridades.