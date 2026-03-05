Entre 2020 y 2025 la presentación de tutelas en despachos judiciales aumentó un 162%. Derecho a la salud el más reclamado

Un reciente informe del Consejo Superior de la Judicatura puso de presente una situación frente a la presentación de acciones de tutea y derechos de petición ante los despachos judiciales.

Entre los años de 2020 y 2025, como indicó la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura, se presentó un incremento del 162 por ciento en la presentación de estos casos.

La mayoría de acciones judiciales reclamaban la protección del derecho fundamental del acceso a la salud.

“De las 378.895 acciones de tutela tramitadas por vulneraciones al derecho fundamental a la salud el año pasado, 297.150 fueron concedidas; 45.306 correspondieron a hechos superados; 23.864 de ellas fueron negadas y 12.575 se declararon improcedentes”, indica el informe.

En el caso de la Jurisdicción Ordinaria se tramitaron 360.261 acciones de tutela relacionadas con el derecho a la salud: Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca concentraron el mayor número de decisiones favorables con 59.719, 28.410 y 26.659 tutelas concedidas, respectivamente, lo que guarda relación con el tamaño de su población y el mayor número de despachos judiciales en estas regiones.

Les siguen Norte de Santander con 21.287 tutelas concedidas, Caldas con 16.844 y Santander con 15.487 decisiones favorables en materia de salud.

Por su parte, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tramitó 18.634 acciones de tutela relacionadas con este derecho, de las cuales 15.515 fueron concedidas.

Antioquia (2.994), Norte de Santander (2.650), Caldas (1.307) y Valle del Cauca (1.197) registraron el mayor número de tutelas concedidas en 2025.

En el informe se precisa que, en el año de 2020 se radicaron 459.680 tutelas, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 1.202.436 acciones. Un aumento bastante considerable.

La Judicatura alertó que solamente en el año de 2025, los despachos judiciales del país profirieron 1.108.067 fallos de tutelas, siendo el derecho de petición y la salud los derechos fundamentales más invocados por los ciudadanos.

Las cifras son más llamativas si se tiene en cuenta que en el informe se excluyeron las decisiones de las altas cortes y las impugnaciones, es decir, las decisiones de segunda instancia.

En los casos de los derechos de petición, el informe resalta que de las 432.658 acciones de tutela tramitadas por violación a la respuesta de rete derecho.

En este escenario, 177.531 fueron concedidas, 138.738 se resolvieron como hecho superado, 77.333 resultaron negadas y 39.055 se declararon improcedentes.

“En la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se tramitaron 29.465 accione de tutela”, resalta una de las cifras.

Mientras que en la Jurisdicción Ordinaria se profirieron 403.193 decisiones de tutela relacionadas con el derecho de petición. En Bogotá (29.514), Valle del Cauca (23.255) y Antioquia (22.598) se concentraron el mayor número de tutelas concedidas.

En Quindío (1.555), Caquetá (1.388) y Chocó (844) registraron las cifras más bajas en esta materia.