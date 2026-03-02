Procuraduría investigará a cuatro interventores de EPS por el “deterioro de la prestación del servicio de salud”

La Procuraduría General abrió este lunes 2 de marzo una investigación disciplinaria en contra de cuatro de los agentes interventores designados por el gobierno de Gustavo Petro ante las EPS SOS y Servisalud.

En la decisión de 22 páginas, conocida por SEMANA, se vincula a Carlos Marino Escobar Vásquez, Carlos Eduardo Franco Muñoz, Sergio Andrés Gil Celis y Carlos Alberto Betancour Castañeda.

En el caso de este último, la Procuraduría General lo suspendió provisionalmente de su cargo “de la función de agente especial interventor de la EPS SOS” por tres meses.

“Incumplir las funciones y obligaciones impuestas como agentes especiales interventores de la EPS SOS que han ocasionado el deterioro de la prestación del servicio de salud a los afiliados de la entidad”, precisa la apertura de la investigación.

En esta parte también se menciona “el incremento de las PQRS, acciones de tutela e incidentes de desacato durante el desarrollo de la intervención forzosa administrativa”.

En desarrollo…