“Ha solicitado inmunidad penal total a través de la celebración de un principio de oportunidad, pretensión que ha rechazado el equipo de fiscales (…) Y por considerar que la colaboración que ofrece a la justicia se funda en información confusa, contradictoria y no sustentada en evidencias objetivas que corroboren sus afirmaciones, que por esa misma razón no superaría la valoración y el control judicial”, señaló en esa oportunidad la Fiscalía.

“Yo he solicitado el día de ayer, formalmente, a la Oficina de Protección y Asistencia, que corrija ese acto administrativo, porque ese acto administrativo tiene falsa motivación”, indicó. “No existe ninguna actividad pendiente de aprobación de mi parte como lo reitera la conducta que yo he seguido desde el día uno, frente a la Fiscalía, y como lo pueden certificar todos los fiscales y directores que han tramitado principios de oportunidad”.

“Esta es una información que ustedes perfectamente pueden constatar. No existe esa autorización. Y, por supuesto, a quien se niega la protección se le deben dar razones verdaderas sobre esa negativa, y no razones simuladas. Esa es una razón simulada y es ahí donde está la falsedad. Yo no he dicho ninguna mentira”, añadió Camargo.