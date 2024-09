Este es el texto de la reforma a la justicia del Gobierno que llegará al Congreso. Las alarmas están encendidas por gabelas para criminales

El exministro de Justicia Wilson Ruiz manifestó su absoluto rechazo a este artículo. “Es inadmisible e inaceptable que se pretenda una rebaja de pena de hasta la mitad cuando se trate de los delitos de homicidio o lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, o secuestro cometidos contra niños, niñas y adolescentes. No estamos de acuerdo con una norma que busca la impunidad en tan aberrantes delitos en contra de nuestros menores”, afirmó.

Pero este no es el único tema que preocupa y desde ya genera rechazo. Justamente, en lo referente a la reparación integral, se incluye como un delito que puede tener desistimiento de la acción penal el homicidio culposo. Es decir, si alguien causa la muerte de una persona y tiene suficiente dinero para reparar, no pagará cárcel.

Para el abogado penalista Juan Camilo Sanclemente, esto es grave y les pone precio a la vida de las personas. “Entonces alguien que acabe con la vida de otra, simplemente al reparar de forma integral a las víctimas de dicho acto, automáticamente no tendría ninguna pena, eso hay que revisarlo. Distinto es cuando estamos ante una lesión personal, pues ahí no se ha acabado con la vida de nadie”, explicó.

Sobre la denominada reparación integral, el exministro Ruiz plantea dudas, pues afirma que no es clara la delimitación y el estudio de los nuevos delitos que acepten esta figura. “¿Qué se debe entender como reparación integral? ¿Cómo se hace? ¿Cómo resulta exigible?”, son las dudas que, a juicio de Ruiz, no resuelve la reforma y de su respuesta depende que “la figura no nazca fallida, sino que sea plenamente eficiente y efectiva”.