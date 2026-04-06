Cumbre de exministros vuelve a poner sobre la mesa la anhelada reforma a la justicia del Gobierno Petro

La administración de Jorge Iván Cuervo al frente del Ministerio de Justicia confirmó que este martes 7 de abril se volverá a reunir la Comisión de Expertos que desde el arranque del Gobierno Petro ha intentado sacar adelante la anhelada reforma a la justicia.

Esta vez serán los exministros del sector quienes se reunirán en el Salón Bolívar del Hotel Tequendama para marcar una hoja de ruta para definir las bases concretas de ese proyecto que pretende modificar estructuralmente el sistema de justicia.

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Desde el Ministerio de Justicia informaron que el objetivo de este nuevo encuentro pretende traducir las experiencias de quienes han estado al frente de esa cartera, en propuestas concretas de política pública y ajustes normativos que mejoren el acceso a la justicia, reduzcan la congestión judicial y fortalezcan la articulación institucional.

El ministro Jorge Iván Cuervo atenderá a los medios de comunicación sobre la 1:30 p. m. para explicarle a la ciudadanía los cambios que pretenden hacer y las bases que tendrá dicha reforma para fortalecer el sistema judicial.