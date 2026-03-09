Extraditan a máximo capo de la mafia italiana en América Latina. Llevaba una vida de lujos en Colombia

La Policía confirmó que enviará en extradición a Italia a alias Dollarino, quien era considerado- por las autoridades- como un poderoso cabecilla de la mafia de ese país y que se encontraba en Colombia en un plan expansionista de narcotráfico.

Emanuele Gregorini, alias Dollarino, formaba parte de una red de tráfico de droga hacia Europa. Foto: Policía

De acuerdo con la Dirección de Investigación Criminal, Dijín, sobre alias Dollarino, se informó plenamente que se trata de Emanuele Gregorini, “quien fue entregado a funcionarios de Interpol Italia para responder ante el Tribunal de Milán”.

“Gregorini es señalado como un hombre clave de la “Santa Alianza”, una sofisticada estructura criminal que amalgama intereses de la Camorra, la Cosa Nostra y la ‘Ndrangheta para expandir el sistema mafioso lombardo hacia el continente americano", explicó la Policía.

Las autoridades le hicieron seguimiento durante varias semanas. Foto: Policía Nacional

El coronel Elver Alfonso Sanabria, director de la Dijín, indicó que “según las investigaciones, Dollarino tenía la misión de reorganizar las rutas de exportación de cocaína, estableciendo alianzas con grupos armados colombianos como el “Ejercito Gaitanista de Colombia” y “Los Costeños”. Su radio de acción incluía puntos estratégicos en el Valle del Cauca, Urabá y la Sierra Nevada de Santa Marta".

Añadió el Director de Interpol que: “las autoridades detectaron que Gregorini implementaba métodos de alta tecnología para el tráfico, tales como la impresión 3D para clonar precintos de seguridad originales de contenedores de carga que contaminaba con cocaína y después restauraba sin dejar rastro visible. Además de la utilización de contenedores térmicos y el uso de logística especializada para mover droga minimizando el riesgo de inspección manual por parte de los exportadores”.

El hombre era buscado a través de circular roja de Interpol. Foto: Policía Nacional

En Colombia, indicaron las autoridades- Dollarino llevaba una vida de lujos. Su captura se dio en la ciudad de Cartagena, donde los investigadores lograron documentar su rutina diaria.

En la amurallada vivía como un empresario de grandes negocios, en zonas de renombre y se movía en tornos sociales de nocturnos.