Familia de colombiana muerta en extrañas circunstancias en Estados Unidos pide ayuda para repatriar sus restos a Ibagué

El pasado domingo 23 de noviembre las autoridades norteamericanas informaron sobre la desaparición de la ciudadana colombiana Karen Julieth Romero en Nueva York, Estados Unidos. Tras varios días de búsqueda por parte de los organismos de rescate, se encontró el cuerpo de la ciudadana colombiana.

Romero fue hallada en un río de una zona cercana a la ciudad estadounidense y, desde ese momento, sus familiares y los cuerpos de investigación tratan de establecer los sucesos que terminaron con la vida de la joven.

Las primeras informaciones señalan que las autoridades analizan las cámaras de seguridad de la zona en la cual se perdió el rastro de la ciudadana y de los barrios cercanos al río donde fue encontrada sin vida.

Por medio de las redes sociales, Olga Rodríguez, madre de la fallecida, se pronunció sobre la tragedia que enluta a su familia y pidió ayuda para realizar los trámites de repatriación.

“Nuestro más grande anhelo es poder traer sus restos a Ibagué para darle el último adiós rodeada de su familia y la comunidad que tanto la quiere. Este proceso implica un costo que hoy supera nuestras posibilidades”, destacó la madre de la ciudadana fallecida.

Karen Julieta Romero junto a su familia. | Foto: Karen Julieta romero

En otro aparte de sus publicaciones destacó los rasgos más sobresalientes que tenía su hija en vida y los sentimientos que han experimentado tras su pérdida.

“Nuestra amada hija ha partido inesperadamente, dejando un vacío inmenso en nuestras vidas y en los corazones de quienes la conocieron. Su luz, su alegría, su bondad y el amor que nos dio son el tesoro que ahora guardamos”, señaló Olga Rodríguez.

Por el momento, la familia de la fallecida espera los informes oficiales de los hechos que llevaron a la muerte de Karen Julieth Romero. Además, la comunidad de Ibagué se ha solidarizado con la tragedia y busca contribuir a las labores de repatriación.

Karen Julieta Romero falleció en Estados Unidos. | Foto: Karen Julieta romero

La familia realizó una colecta por medio de una plataforma en la cual las personas han mostrado su apoyo a la causa y han expresado sus condolencias a los familiares de la joven colombiana.