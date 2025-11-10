Suscribirse

Estados Unidos

Niña colombiana de 3 años muere en el Caribe durante “migración inversa” hacia Sudamérica

Los servicios de emergencia acudieron al rescate de un barco en naufragio, pero no pudieron rescatar a la menor.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Mundo
10 de noviembre de 2025, 9:48 p. m.
.
La menor viajaba en un barco de regreso a Colombia. | Foto: AFP

Una menor de 3 años, originaria de Colombia, falleció en el Caribe luego de que la embarcación que hacía “migración inversa” naufragó en el océano.

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) comunicó la noticia mediante un informe oficial el pasado domingo, 9 de noviembre. De acuerdo con las autoridades, el barco pesquero viajaba sin licencia con 18 adultos y tres menores de edad.

Contexto: ICE detiene a profesora colombiana dentro de una guardería en EE. UU.: el video del momento desata indignación

Los detalles del comunicado anuncian que, pese a los intentos de reanimación de los agentes que acudieron al rescate del naufragio, la menor perdió la vida.

Las políticas de Estados <unidos buscan agilizar las deportaciones de quienes están en el país de forma ilegal
Cientos de extranjeros han decidido regresar a sus países tras las políticas de Trump. | Foto: Getty Images/iStockphoto

AMP especificó que los hechos ocurrieron en “la zona de Miramar, corregimiento de Santa Isabel, provincia de Colón, donde una embarcación de nombre OE, acreditada exclusivamente para la pesca artesanal, con la patente de navegación vencida, zarpó desde un muelle no autorizado”.

Contexto: Video indignó al presidente Petro y le envió mensaje a Trump: “La que se golpea es mi gente”

Ante la alerta del naufragio, el Servicio Nacional Aeronaval acudió para apoyar en el rescate de las personas afectadas, quienes recibieron atención médica.

“Una menor de tres años de edad, de nacionalidad colombiana, perdió la vida, pese a los esfuerzos realizados mediante maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP)”, se lee en el comunicado.

ngmar Guandique-Blanco, a documented MS-13 gang member, was transferred to the proper law enforcement authorities upon his arrival in El Salvador. Guandique traveled via ground transportation from Virginia to Pennsylvania where he boarded a flight to Alexandria, Louisiana. From there, ICE officers removed him from the United States onboard an ICE Air Operations flight, which departed Alexandria International Airport in Louisiana, and made its way to San Salvador International Airport in El Salvador. Guandique unlawfully entered the United States at an unknown location and on an unknown date. His criminal record is lengthy, dating back to May 2001 when he was arrested on local charges by Washington, D.C.’s Metropolitan Police Department. In February 2002, he was sentenced to 10 years of incarceration on each of two counts for assault with intent to commit robbery. In February 2011, he was sentenced for first degree murder, but after requesting a new trial, his case was later dismissed.
EE. UU. ha deportado miles de inmigrantes desde el regreso de Trump a la presidencia. | Foto: Charles Reed - ICE Public Affair

“Lamentamos profundamente la pérdida de esta vida humana y expresamos nuestra solidaridad y condolencias a los familiares de la menor”, continúa.

Tras las investigaciones preliminares de la autoridad marítima, se descubrió que la embarcación estaba siendo operada por un hombre colombiano que no contaba con las capacidades de transportar pasajeros en el barco, destinado exclusivamente para la pesca.

Contexto: Trump pone en la mira a los adoptados por estadounidenses: podrían ser deportados a pesar de llevar décadas en el país. Así es su drama

“La Autoridad Marítima de Panamá, el Servicio Nacional de Migración y el Servicio Nacional Aeronaval mantienen plena coordinación interinstitucional y colaboran con el Ministerio Público para esclarecer las circunstancias del suceso y deslindar las responsabilidades correspondientes”, aseguraron las autoridades.

x
Las autoridades de inmigración tienen la orden de detener al menos a 3.000 indocumetados. | Foto: Getty Images

Desde la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, bajo la promesa de expulsar a todos los inmigrantes indocumentados de Estados Unidos, miles de inmigrantes han tomado rutas irregulares para regresar a sus países de origen, lo que se conoce como migración inversa.

La ola de personas que renunciaron a su sueño americano para regresar al sur del continente se vio intensificada los primeros meses del Gobierno de Trump, en especial cuando el mandatario envió una serie de vuelos de deportados hacia Panamá, El Salvador y Colombia, con cientos de extranjeros encadenados de manos y pies tras ser detenidos por las autoridades.

Actualmente, los servicios de inmigración estadounidenses tienen la orden de arrestar al menos a 3.000 personas indocumentadas al día. Además, las ciudades más importantes del país están custodiadas por la Guardia Nacional, que apoya las redadas masivas y las detenciones a extranjeros.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Andrea Serna se destapó tras la expulsión de Katiuska del ‘Desafío Siglo XXI’: “Qué duro”

2. Sofía Vergara causó sensación al posar junto a su hermana Sandra: estas son las imágenes que generaron reacciones

3. Horóscopo semanal del 10 al 14 de noviembre: predicciones para todos los signos

4. Niña colombiana de 3 años muere en el Caribe durante “migración inversa” hacia Sudamérica

5. Estados Unidos mueve tropas a Panamá para entrenar en la selva, en plena tensión con Venezuela. ¿Advertencia para Maduro?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosColombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.