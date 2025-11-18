Suscribirse

Frente del ELN, vinculado a volqueta bomba en Tunja, ahora reparte café entre campesinos del Casanare

Los hechos sucedieron en el municipio de Aguazul.

Redacción Semana
19 de noviembre de 2025, 12:11 a. m.
Bolsas de café como estas fueron dejadas por guerrilleros del ELN afuera de las casas de dos veredas de Aguazul, Casanare.
Bolsas de café como estas fueron dejadas por guerrilleros del ELN afuera de las casas de dos veredas de Aguazul, Casanare.

Una estructura guerrillera del ELN conocida como frente José David Suárez, vinculada al atentado con una volqueta bomba en Tunja, conmemoró sus 40 años de existencia repartiendo bolsas de café a los campesinos.

Ocurrió en las veredas Plan Brisas y El Triunfo, en el municipio de Aguazul, Casanare, donde los pobladores se vieron sorprendidos al ver en las madrugadas del fin de semana bolsas de café dejadas por los guerrilleros.

El café estaba empacado en bolsas que contienen un código de barras, por medio del cual los campesinos podían acceder a una plataforma digital de esa guerrilla con un sello de la marca del “café eleno”.

Los guerrilleros del frente José David Suárez, que dejaron las bolsas del grano en las casas de los campesinos, han sido mencionados como algunos de los partícipes en el atentado del sábado 8 de noviembre contra el Batallón Simón Bolívar en Tunja.

Ese día, una volqueta cargada con explosivos fuera abandonada en el barrio Prados de Alcalá, ubicado cerca de dicha guarnición militar.

La volqueta hallada en Tunja.
La volqueta hallada en Tunja.

De acuerdo con los testigos, la volqueta tenía placas de Santa Rosa de Vitervo, Boyacá.

“En estos momentos es un verdadero caos, una humareda muy fuerte aquí en inmediaciones del Batallón Bolívar. La gente en pijama corriendo, porque las autoridades están pidiendo que evacúen la zona”, relató en ese momento una persona que pasaba cerca del lugar de la explosión.

Alejandra Pico, secretaria de gobierno de la Gobernación de Boyacá, indicó que la volqueta con explosivos fue hallada hacia las cinco de la madrugada de ese sábado, luego de que la misma comunidad alertara a las autoridades.

Contexto: Policía identificó al explosivista del atentado contra el Ejército en Tunja, Boyacá

“Se neutralizó el atentado que se pretendía hacer a las instalaciones militares del batallón, en Tunja, en el centro del país. La población civil y militar fue evacuada a tiempo. Cero víctimas mortales. No bajar la guardia y golpear al narcotráfico donde le duele: en sus finanzas, en sus mercancías ilícitas, en sus capos y en su capacidad de afectación a la población civil”, dijo puntualmente el presidente, Gustavo Petro, a través de su cuenta en X.

