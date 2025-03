Germán Vargas Lleras compartió conmovedor video tras la muerte de dos de sus escoltas: “Serán eternamente recordados”

“Si no fuera por los torniquetes y todos los cuidados, me hubiera desangrado antes de llegar a la Santa Fe. O la pericia el día que nos pusieron la bomba saliendo de Caracol (…) Yo, sinceramente, creo que les debo la vida ”, dice Vargas Lleras en el video, hablando en una entrevista de tiempo atrás.

Vargas Lleras, el día del accidente, había optado por viajar desde Cúcuta hacia Bogotá en avión. Por ello no iba en la camioneta que resultó involucrada en el siniestro vial.

“En un absurdo e inexplicable accidente murieron el sargento León, quien me acompañó durante 21 años, brindándome protección. Soldado Universal, como le decíamos cariñosamente, era también enfermero. Me socorrió en varias oportunidades, salvándome la vida. A su mujer, Jennifer y a sus hijas Isabela, Gabriela y Emilia, todo mi cariño y apoyo en estos momentos. Igualmente, falleció el subintendente Daniel Montes, quien me acompañó por más de diez años. Estaba casado con Margley y tenía tres hijos, Michael, Mariana y Daniel. Estamos con ustedes”.