Golpe a las disidencias de Iván Mordisco: Fuerzas Militares neutralizaron 4 integrantes y capturaron otros 4 en el sur del país
Las operaciones, que se adelantaron en el departamento del Amazonas, también dejaron un menor de edad recuperado y una persona más sometida a la justicia.
Las Fuerzas Militares y de Policía lograron dar un duro golpe a las disidencias de las Farc lideradas por alias Iván Mordisco, en medio de una operación conjunta y coordinada en el sur del país.
Hombres del Ejército Nacional, la Armada de Colombia, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional ejecutaron un ataque aéreo de precisión contra un campamento del Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez, del autodenominado Estado Mayor Central de las Farc.
La operación se llevó a cabo durante cinco días en las zonas de Puerto Santander y Mirití-Paraná, en el norte del departamento del Amazonas, a donde la Policía Judicial adelanta los actos urgentes en el área.
En este punto del departamento se logró la recuperación de un menor de edad, el sometimiento a la justicia de una integrante de este grupo, la captura de cuatro personas y la neutralización de cuatro más.
Así lo explicó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien destacó la operación conjunta y aseguró que continuarán hasta llevar ante la justicia a Iván Mordisco, responsable de graves crímenes en Colombia.
En medio del operativo se logró la incautación de tres fusiles, diez proveedores, 799 cartuchos, un revólver y una escopeta.
También se halló abundante material de intendencia y comunicaciones, nueve embarcaciones, más de una tonelada de marihuana, 27 millones de pesos en efectivo y diversos elementos de sanidad.
“El Estado colombiano está dispuesto a emplear toda su capacidad para proteger a nuestros nacionales, respetando siempre los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH)”, señaló el ministro Sánchez.
El jefe de la cartera envió una contundente advertencia a los grupos armados ilegales, tras asegurar que “no hay lugar donde puedan esconderse quienes tanto daño le han hecho a Colombia”.
Por eso, los invitó a someterse a la justicia o desmovilizarse. “Garantizamos protección integral y absoluta reserva en cada proceso de entrega”, señaló el funcionario, haciendo referencia a la mujer que se entregó.
Las Fuerzas Militares continuarán con la fuerte ofensiva en el norte del departamento, ya que esta es un área que alias Iván Mordisco utiliza como corredor de movilidad para economías ilícitas.
“Las operaciones desarrolladas durante el presente año han debilitado significativamente las estructuras criminales y logísticas de esta facción”, señalaron las Fuerzas Militares.