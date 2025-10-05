Nación

Golpe a las disidencias de Iván Mordisco: Fuerzas Militares neutralizaron 4 integrantes y capturaron otros 4 en el sur del país

Las operaciones, que se adelantaron en el departamento del Amazonas, también dejaron un menor de edad recuperado y una persona más sometida a la justicia.

6 de octubre de 2025, 12:54 a. m.