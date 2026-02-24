Nación

Golpe al tráfico de marihuana: decomisan dos toneladas que eran movilizadas en el Valle del Cauca

Autoridades investigan quién es el dueño del cargamento.

Redacción Semana
24 de febrero de 2026, 11:30 a. m.
Marihuana decomisada por la Policía en el Valle del Cauca.
El tráfico de estupefacientes no se detiene en el país. La Policía de carreteras confirmó una importante incautación de marihuana en las últimas horas en el departamento del Valle del Cauca.

De acuerdo con la autoridad, en la vía entre Cali y Andalucía se logró el decomiso de más de dos toneladas de marihuana que eran movilizadas en un camión de carga.

Sobre el operativo en mención informó la Policía que se “logró la captura de una persona por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y la incautación de 2.140 kilos de marihuana, además de la incautación de un vehículo tipo furgón y un equipo de comunicación móvil celular”.

Adicional a la información suministrada por la Policía, la autoridad explicó que: “durante el registro al automotor, uniformados hallaron en la bodega de carga 100 paquetes de diferentes formas y tamaños que contenían sustancia estupefaciente (marihuana). El capturado fue notificado de sus derechos y puesto a disposición de la Fiscalía URI Buga”.

Por su parte el coronel, Jair Parra, director de Tránsito y Transporte señaló que: “este importante resultado representa un golpe significativo a las estructuras criminales que pretenden usar los corredores viales del país para el transporte de estupefacientes. Con estos más de dos mil kilos de marihuana fuera de circulación, protegemos a miles de jóvenes y debilitamos las finanzas del narcotráfico”.

De acuerdo con el avalúo de la Policía: “la sustancia incautada está avaluada en aproximadamente $4.280 millones de pesos y con este resultado se evitó la distribución de cerca de 2.140.000 dosis en el mercado ilegal, afectando de manera significativa las finanzas de las estructuras dedicadas al narcotráfico.

Es de anotar que, según fuentes de la Policía, ahora en la etapa investigativa lo que se buscara es poder determinar a que estructura mafiosa pertenece la marihuana.

