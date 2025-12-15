Suscribirse

Ideam advierte lluvias y tormentas eléctricas en estas zonas de Colombia: pronóstico del clima para este lunes, 15 de diciembre

La institución entregó el más reciente reporte sobre cómo estará el clima a lo largo de esta nueva jornada.

Redacción Nación
15 de diciembre de 2025, 1:24 p. m.
Lluvia
Personas caminando bajo la lluvia en Bogotá.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico sobre cómo estará el clima en Colombia durante la jornada de este lunes, 15 de diciembre.

Se estima que en el transcurso del día habrá predominio de condiciones de cielo parcialmente nublado y lluvias de variada intensidad, que estarán persistentes y concentradas en las regiones del Caribe, Andina, Pacífica, Orinoquía y Amazonía.


Foto de referencia de las lluvias que han caído en el centro de Bogotá

De acuerdo con el reporte, los mayores acumulados de lluvias moderadas y fuertes, que pueden estar acompañadas de tormentas eléctricas, se esperan en Cesar, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Sucre, Magdalena, Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Norte de Santander, Huila, Putumayo, Caquetá, Vichada, Guainía, Vaupés, Guaviare y Amazonas.

En el caso del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevé cielo entre ligera y parcialmente nublado a lo largo de la jornada, que puede estar acompañado de lluvias de carácter moderado en el sector norte de la isla de Providencia.

Para la ciudad de Bogotá, el Ideam pronostica que en la mañana habrá cielo entre ligera a parcialmente con predominio de tiempo seco.

Lluvias en Colombia
Lluvias en Colombia.

Ya para la tarde, se prevé cielo entre mayor a parcialmente nublado con lluvias sectorizadas principalmente en el corredor oriental y el sur, más específicamente en las localidades de Usaquén, Barrios Unidos, Chapinero, Teusaquillo, Santa Fe, San Cristóbal y Usme.

Finalmente, en la noche se estima cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco. Además, en la madrugada se estima cielo entre parcial a ligeramente nublado con predominio de tiempo seco.

Así estará el clima en otras ciudades principales

  • Barranquilla: Durante la mayor parte del día dominará el tiempo seco en la mañana y posibles chubascos transitorios en la tarde y noche (T. máx.: 33 °C).
  • Cartagena: Predominarán lloviznas y con nubosidad variable durante buena parte del día, posibles lluvias en la mañana y tarde (T. máx.: 33 °C).
  • Medellín: El día estará caracterizado por ligera nubosidad con posibles lluvias en la noche (T. máx.: 27 °C).
  • Tunja: Se pronostica cielo ligeramente nublado y lloviznas ligeras en la tarde y noche (T. máx.: 17 °C).
  • Bucaramanga: Se pronostica cielo mayormente nublado. En horas de la tarde y noche podrían presentarse lluvias ligeras y esporádicas. (T. máx.: 28 °C).
  • Cali: Se prevé cielo entre parcial a mayormente nublado. Para la tarde son posibles chubascos (T. máx.: 30 °C).

Noticias Destacadas

