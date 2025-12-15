Ideam advierte lluvias y tormentas eléctricas en estas zonas de Colombia: pronóstico del clima para este lunes, 15 de diciembre

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico sobre cómo estará el clima en Colombia durante la jornada de este lunes, 15 de diciembre.

Se estima que en el transcurso del día habrá predominio de condiciones de cielo parcialmente nublado y lluvias de variada intensidad, que estarán persistentes y concentradas en las regiones del Caribe, Andina, Pacífica, Orinoquía y Amazonía.

Foto de referencia de las lluvias que han caído en el centro de Bogotá | Foto: Anadolu Agency via Getty Images

De acuerdo con el reporte, los mayores acumulados de lluvias moderadas y fuertes, que pueden estar acompañadas de tormentas eléctricas, se esperan en Cesar, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Sucre, Magdalena, Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Norte de Santander, Huila, Putumayo, Caquetá, Vichada, Guainía, Vaupés, Guaviare y Amazonas.

En el caso del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevé cielo entre ligera y parcialmente nublado a lo largo de la jornada, que puede estar acompañado de lluvias de carácter moderado en el sector norte de la isla de Providencia.

Para la ciudad de Bogotá, el Ideam pronostica que en la mañana habrá cielo entre ligera a parcialmente con predominio de tiempo seco.

Lluvias en Colombia. | Foto: Colprensa

Ya para la tarde, se prevé cielo entre mayor a parcialmente nublado con lluvias sectorizadas principalmente en el corredor oriental y el sur, más específicamente en las localidades de Usaquén, Barrios Unidos, Chapinero, Teusaquillo, Santa Fe, San Cristóbal y Usme.

Finalmente, en la noche se estima cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco. Además, en la madrugada se estima cielo entre parcial a ligeramente nublado con predominio de tiempo seco.

Así estará el clima en otras ciudades principales