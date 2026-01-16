El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico sobre cómo estará el clima en Colombia durante el transcurso de este viernes, 16 de enero.
Se espera que a lo largo del día haya condiciones nubosas acompañadas de lluvias en extensas zonas de la Amazonía, y Orinoquía, así como en sectores dispersos de las regiones Andina, Pacífico y Caribe.
Los mayores acumulados de precipitación, que incluso tienen probabilidad de actividad eléctrica, se registrarán en los departamentos de Amazonas, Putumayo, Caquetá, Vaupés, Guaviare, Guainía, Vichada, Meta, Nariño, Cauca y Norte de Santander.
El Ideam indicó que lluvias y lloviznas de carácter intermitente o ligeras son estimadas sobre áreas específicas de Magdalena, Cesar, Bolívar, Sucre, Córdoba, Chocó, Valle del Cauca, Antioquia, Santander y Cundinamarca.
En cuanto al área insular del Caribe, se prevén lloviznas ocasionales con nubosidad dispersa a lo largo de la jornada.
Para la ciudad de Bogotá, según el reporte, se espera que en la mañana predominen las condiciones secas con nubosidad variada. Sin embargo, no se descarta que haya lluvias de corta duración en sectores de las localidades de Ciudad Bolívar y Usme.
Ya para la tarde se estima un incremento de la nubosidad con precipitaciones de ligera a moderada intensidad, especialmente en las localidades de Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy y Bosa. Además, en el resto de la capital se prevén lloviznas de corta duración.
Finalmente, en la noche se tendrán condiciones de cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco.
Así estará el clima en otras ciudades principales
- Barranquilla: Se espera una jornada con predominio de tiempo seco y escasa nubosidad. (T. máx.: 35 °C).
- Cartagena: Son previstas condiciones secas con cielos ligeramente nublados en toda la jornada. (T. máx.: 33 °C).
- Medellín: Son esperadas condiciones de nubosidad dispersa con tiempo seco asociado. (T. máx.: 27 °C).
- Tunja: Posterior a una mañana despejada, se prevé un incremento en la nubosidad en horas de la tarde, con probabilidad de lloviznas aisladas, para continuar con una noche seca. (T. máx.: 17 °C).
- Bucaramanga: Son estimadas condiciones de nubosidad variada, con probabilidad de lloviznas ligeras o intermitentes en horas de la mañana principalmente. (T. máx.: 28 °C).
- Cali: Se espera nubosidad y precipitaciones en horas de la tarde, con predominio de tiempo seco para la jornada matutina y nocturna. (T. máx.: 27 °C).