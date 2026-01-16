El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico sobre cómo estará el clima en Colombia durante el transcurso de este viernes, 16 de enero.

Se espera que a lo largo del día haya condiciones nubosas acompañadas de lluvias en extensas zonas de la Amazonía, y Orinoquía, así como en sectores dispersos de las regiones Andina, Pacífico y Caribe.

El pronóstico de lluvias en Colombia. Foto: Colprensa

Los mayores acumulados de precipitación, que incluso tienen probabilidad de actividad eléctrica, se registrarán en los departamentos de Amazonas, Putumayo, Caquetá, Vaupés, Guaviare, Guainía, Vichada, Meta, Nariño, Cauca y Norte de Santander.

El Ideam indicó que lluvias y lloviznas de carácter intermitente o ligeras son estimadas sobre áreas específicas de Magdalena, Cesar, Bolívar, Sucre, Córdoba, Chocó, Valle del Cauca, Antioquia, Santander y Cundinamarca.

Fuerte temblor se registró esta madrugada en Colombia; dejó a más de uno despierto

En cuanto al área insular del Caribe, se prevén lloviznas ocasionales con nubosidad dispersa a lo largo de la jornada.

Para la ciudad de Bogotá, según el reporte, se espera que en la mañana predominen las condiciones secas con nubosidad variada. Sin embargo, no se descarta que haya lluvias de corta duración en sectores de las localidades de Ciudad Bolívar y Usme.

Bogotá, Colombia bajo un cielo gris con niebla y mal tiempo lluvia Foto: Getty Images/iStockphoto

Ya para la tarde se estima un incremento de la nubosidad con precipitaciones de ligera a moderada intensidad, especialmente en las localidades de Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy y Bosa. Además, en el resto de la capital se prevén lloviznas de corta duración.

Finalmente, en la noche se tendrán condiciones de cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco.

Volcán Puracé: Servicio Geológico Colombiano reporta continuidad de actividad sísmica y emisiones de gases

Así estará el clima en otras ciudades principales