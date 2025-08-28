Iris Marín se queda en la Defensoría del Pueblo y Guillermo Reyes, en la Embajada de Suecia, por decisión del Consejo de Estado

La Sección Quinta del Consejo de Estado decidió dejar en firme la elección de Iris Marín como defensora del Pueblo, y le devolvió la posibilidad al exministro de Transporte Guillermo Reyes de regresar a la Embajada en Suecia, dos cargos a los que ha sido asignado durante el gobierno del presidente Gustavo Petro.

El magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, presidente del Consejo de Estado, confirmó sobre el nombramiento de Marín: “Se niegan las pretensiones al debate relacionado con la cuota de género, habida cuenta de que eran tres mujeres las que entregaron en la terna. Fue estudiado desde la perspectiva de igualdad y se encontró que la norma estaba dirigida para justamente avanzar en el respeto del género, que en Colombia ha sido el más desconocido”.

El nombramiento de la primera mujer que llegó a liderar la Defensoría del Pueblo arrancó después de que un ciudadano, identificado como Jorge Eliécer Ortega, alegara que para la selección de ese cargo se vulneraron derechos como a la igualdad después de que el presidente Petro presentó una terna conformada solo por mujeres al Congreso de la República.

“En consecuencia, no se violenta el mandato constitucional de la igualdad cuando en una terna van tres mujeres, sino todo lo contrario. Ese es un avance para la sociedad colombiana y consideramos, en la Sección Quinta, que ahí no se violentó el orden jurídico”, detalló el presidente del Consejo de Estado.

El Consejo de Estado negó las demandas contra los nombramientos de Iris Marín y Guillermo Reyes. Marín seguirá en la Defensoría del Pueblo y Reyes podría regresar a la Embajada en Suecia. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/U7sokQ6NNC — Revista Semana (@RevistaSemana) August 28, 2025

Guillermo Reyes puede regresar a la Embajada de Suecia

Durante la sesión de este jueves, 28 de agosto, la Sección Quinta del Consejo de Estado también revivió al exministro de Transporte de Petro y embajador de Colombia en Suecia, después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le tumbara su elección en el cargo diplomático.

El presidente del Consejo de Estado confirmó: “Mayoritariamente, se niegan las pretensiones; un debate relacionado con un requisito fundamental para acceder a esos cargos que es tener o manejar en el nivel correspondiente un idioma, y pues mayoritariamente se encontró que tenía el cumplimiento de este requisito con un salvamento de voto en esa decisión”.

Guillermo Reyes, exministro de Transporte. | Foto: Ministerio de Transporte