Iván Duque y Mike Pence hablaron sobre cultivos ilícitos y Venezuela

En un tuit publicado este viernes, el vicepresidente de Estados Unidos afirmó: “Hablé hoy con el presidente electo de Colombia, Iván Duque, para insistir en la necesidad de impulsar de una manera más decidida una reducción en la producción y tráfico de droga. Discutimos la crisis humanitaria y las condiciones autoritarias en Venezuela y nos comprometimos a continuar presionando la restauración de la democracia.

Spoke with President-Elect @IvanDuque of Colombia today, stressing the need to move decisively to cut drug production & trafficking. We discussed the humanitarian crisis and authoritarian conditions in Venezuela and committed to continue to press for the restoration of democracy.