A última hora se reprogramó el interrogatorio al que estaba citado el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán. Por cuestiones personales y profesionales, la defensa le solicitó al fiscal que lleva el caso fijar una nueva fecha para la diligencia judicial.

El delegado del ente investigador reprogramó para el próximo lunes 15 de diciembre, a las 8 a. m., el interrogatorio en el que Roa Barragán deberá explicar la compra del apartamento en el que vive actualmente en el nororiente de Bogotá.

La investigación, que está en un despacho de un fiscal de la Dirección Contra la Corrupción, tiene relación directa con la adquisición en la compra de un apartamento en el año 2022 por parte de Roa Barragán y su pareja sentimental, en un exclusivo sector de Bogotá: sobre la calle 92, en cercanías al Museo del Chicó.

Sin embargo, el otrora gerente de la campaña Petro Presidente 2022 habría pagado 1.800 millones de pesos por la propiedad, un valor mucho menor al del avalúo catastral de la zona y en comparación con las otras propiedades del sector o del mismo edificio.

El caso se complica más si se tiene en cuenta que un porcentaje de la propiedad era del empresario Serafino Iocono, quien ha estado muy vinculado con el sector de los hidrocarburos y ha tenido contratos, entre otros, con Ecopetrol en años anteriores.

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, detalló en entrevista con SEMANA cómo fue el trámite de adquisición del apartamento en el norte de Bogotá. | Foto: HEIDY LEÓN

En una entrevista exclusiva con SEMANA, y la cual se realizó desde el cuestionado apartamento, Ricardo Roa y su pareja sentimental aseveraron que todo el trámite de adquisición se hizo tras una minuciosa revisión de propiedades en ese sector de Bogotá.

Para ese momento, señaló Roa, él no sabía que iba a ser designado por el Gobierno como presidente de Ecopetrol, puesto que, teniendo en cuenta su experiencia en el sector energético, creía que iba a ser designado en ISA.

“Es un bien que adquirimos por una decisión que tomamos juntos, en agosto de 2022. Decidimos cambiar el apartamento donde vivíamos. Inicialmente, empezamos a buscar con el propósito de vivir en Medellín, porque, supuestamente, yo iba a ocupar un cargo importante en ISA. Y en esa búsqueda, cuando no se dio lo de ISA, pensamos en Bogotá”, detalló Roa en la entrevista publicada en noviembre de 2024.

Después de ver varias opciones y presentar varias ofertas, se encontraron con este apartamento. El cual, según revelaron, estaba en un estado que obligaba a una reestructuración completa. Hecho por el cual el valor era coherente y justificable.

ricardo roa Presidente de Ecopetrol, exgerente de campaña de Petro | Foto: guillermo torres-semana

“Era un apartamento normal, con problemas, estaba abandonado. Nos dijeron que llevaban más de cinco años tratando de venderlo y por eso vimos una buena oportunidad de comprarlo. Fue hacia octubre de 2022″, coincidieron en afirmar Roa y su pareja sentimental, Juan Caicedo.

“En esa época ni siquiera sabía que sería candidato a la presidencia de Ecopetrol. Yo estaba más planillado para ser el presidente de ISA. Nunca, durante la negociación, supe que el dueño de este apartamento era el señor Serafino Iácono (empresario del sector de hidrocarburos). Siempre interactué con un abogado que dijo ser el representante legal de una firma inmobiliaria de compra y venta de inmuebles. Se firmó la escritura en diciembre de 2022 (el 11 de abril de 2023, Roa fue designado presidente de Ecopetrol)”, añadió.