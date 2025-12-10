Este miércoles Ricardo Roa rinde interrogatorio en la Fiscalía por la compra de su lujoso apartamento 

El millonario apartamento en el que vive Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y gerente de la campaña Petro Presidente, se convirtió en una investigación formal en la Fiscalía, por una presunta negociación que de acuerdo con una denuncia, fue una contraprestación de quien es considerado el artífice de la campaña presidencial.

Una denuncia llegó a la Fiscalía en la que advertía que el apartamento fue adquirido luego de una millonaria negociación en la que Ricardo Roa se vio beneficiado gracias al cargo que ocupó como gerente de la campaña presidencial y ahora como presidente de Ecopetrol.

Apartamento de Julian Caicedo y Ricardo Roa. Foto: Semana | Foto: Semana

Esa posición, de acuerdo con las denuncias, le valió a Roa un “descuento” considerable en el precio del apartamento. Justamente la razón de la denuncia es que se investigue si estos descuentos fueron el resultado de un acuerdo oculto con quienes luego resultaron beneficiados con millonarios contratos.

El ente acusador hizo diferentes diligencias de verificación en el propósito de establecer la veracidad de las denuncias; tomó declaraciones, realizó inspecciones y hasta identificó en la oficina de catastro y ahora, para completar, esperan una diligencia de interrogatorio en la que Ricardo Roa pueda explicar y contrariar la denuncia en su contra.

La Fiscalía advirtió que la diligencia de interrogatorio a Ricardo Roa se dejó para este 10 de diciembre en el propósito de escuchar del mismo presidente de Ecopetrol las explicaciones del caso, de qué manera adquirió el lujoso apartamento y de paso, descartar los señalamientos que corren en su contra y que advierten intereses oscuros en esa negociación.

Luego del interrogatorio, la Fiscalía entrará a revisar todos los elementos de prueba y definir si es necesario citar a imputación de cargos al presidente de Ecopetrol, una decisión que dependerá justamente de lo que diga durante la diligencia que se adelantará este miércoles en el búnker de Bogotá.

