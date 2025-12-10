Suscribirse

Nación

Nuevo giro podría dar el caso de robo a una joyería en Bucaramanga: revelan detalle tras captura de policía

Una nueva información sobre el hurto se conoció en las últimas horas y podría darle un rumbo inesperado a lo ocurrido.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
10 de diciembre de 2025, 2:47 p. m.
No
El subintendente Richard José Sierra fue capturado cuando entregaba turno en el fuerte sur de la Policía en Floridablanca, Santander. | Foto: No

Tal parece que todavía hay muchos detalles desconocidos de lo que fue el intento de robo a una joyería en el Centro Comercial Cuarta Etapa, en Bucaramanga. Allí, unos delincuentes ingresaron con armas de fuego y esto desencadenó una balacera.

Lastimosamente, el intendente jefe de la Policía, Fredy Leal, murió tras ser impactado. Además, uno de los delincuentes fue abatido y otros cinco fueron capturados. Al parecer, todos hacían parte de la banda Los Costeños.

Imágenes del video que muestra la forma en la que se desencadenó balacera en centro comercial de Bucaramanga.
Imágenes del video que muestra la forma en la que se desencadenó balacera en centro comercial de Bucaramanga. | Foto: Captura de video: @ColombiaOscura

La investigación tuvo un sorprendente giro después de que las autoridades capturaran a Richard José Sierra Bravo, subintendente de la Policía, quien es señalado de ser cómplice de los ladrones y tener un papel activo en lo que fue el intento de robo.

Incluso, todavía no se ha podido establecer si él fue la persona que disparó contra Leal y lo mató; todo está siendo estudiado y analizado. Sin embargo, este caso podría tener un nuevo giro en las próximas horas.

Contexto: Envían a la cárcel al policía señalado de participar en robo a joyería de Bucaramanga: este era su papel clave

El diario El Tiempo informó que todo parece indicar que hay más policías involucrados en este hecho, por lo que se espera que en los próximos días sean capturados y llevados ante la justicia por lo que presuntamente hicieron.

Al parecer, estos uniformados también habrían tenido un rol importante en la planeación y ejecución del robo, pero hasta el momento no se conocen mayores detalles acerca de esta información.

Este es el momento en el que los delincuentes intentaron huir de la joyería.
Este es el momento en el que los delincuentes intentaron huir de la joyería. | Foto: Captura de pantalla de @ColombiaOscura

Lo que hizo Sierra Bravo

El subintendente Sierra Bravo fue enviado a prisión mientras avanza el caso en su contra por los delitos de homicidio agravado, cohecho propio, tentativa de hurto calificado y agravado; asimismo, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Pese a que el uniformado no aceptó los cargos, la Fiscalía General de la Nación tiene abundante material probatorio que dejaría en evidencia que fue una pieza clave para cometer el robo.

Contexto: Policía que estaba entregando turno fue capturado tras robo a joyería en Bucaramanga, donde murió uno de sus compañeros

De acuerdo con los investigadores, el agente realizó labores de vigilancia para escoger la joyería que sería víctima del hurto y, además, habría estado en la llamada grupal en la que se coordinó el ingreso al local comercial.

De igual manera, el fiscal precisó que Sierra Bravo también se habría encargado de establecer las rutas de escape que tendrían sus cómplices después de que tuvieran el botín.

Las autoridades han dicho que están tras la pista de otras personas que harían parte de este grupo delincuencial, por lo que podrían ser más policías los involucrados.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Es oficial: Real Madrid tomó una decisión con Mbappé, a horas del partido ante Manchester City

2. Juez de Nueva York ordena publicar material relacionado con el caso de Ghislaine Maxwell, cómplice del pederasta Jeffrey Epstein

3. Destapan la odisea que vivió María Corina Machado para salir del régimen de Maduro, un día antes de la entrega del Nobel

4. Jueza que publica videos en TikTok bailando será llevada a juicio por “acciones sugestivas y provocativas”

5. Nuevo giro podría dar el caso de robo a una joyería en Bucaramanga: revelan detalle tras captura de policía

LEER MENOS

Noticias relacionadas

RoboBucaramangaPolicía

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.