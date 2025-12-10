Tal parece que todavía hay muchos detalles desconocidos de lo que fue el intento de robo a una joyería en el Centro Comercial Cuarta Etapa, en Bucaramanga. Allí, unos delincuentes ingresaron con armas de fuego y esto desencadenó una balacera.

Lastimosamente, el intendente jefe de la Policía, Fredy Leal, murió tras ser impactado. Además, uno de los delincuentes fue abatido y otros cinco fueron capturados. Al parecer, todos hacían parte de la banda Los Costeños.

Imágenes del video que muestra la forma en la que se desencadenó balacera en centro comercial de Bucaramanga. | Foto: Captura de video: @ColombiaOscura

La investigación tuvo un sorprendente giro después de que las autoridades capturaran a Richard José Sierra Bravo, subintendente de la Policía, quien es señalado de ser cómplice de los ladrones y tener un papel activo en lo que fue el intento de robo.

Incluso, todavía no se ha podido establecer si él fue la persona que disparó contra Leal y lo mató; todo está siendo estudiado y analizado. Sin embargo, este caso podría tener un nuevo giro en las próximas horas.

El diario El Tiempo informó que todo parece indicar que hay más policías involucrados en este hecho, por lo que se espera que en los próximos días sean capturados y llevados ante la justicia por lo que presuntamente hicieron.

Al parecer, estos uniformados también habrían tenido un rol importante en la planeación y ejecución del robo, pero hasta el momento no se conocen mayores detalles acerca de esta información.

Este es el momento en el que los delincuentes intentaron huir de la joyería. | Foto: Captura de pantalla de @ColombiaOscura

Lo que hizo Sierra Bravo

El subintendente Sierra Bravo fue enviado a prisión mientras avanza el caso en su contra por los delitos de homicidio agravado, cohecho propio, tentativa de hurto calificado y agravado; asimismo, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Pese a que el uniformado no aceptó los cargos, la Fiscalía General de la Nación tiene abundante material probatorio que dejaría en evidencia que fue una pieza clave para cometer el robo.

De acuerdo con los investigadores, el agente realizó labores de vigilancia para escoger la joyería que sería víctima del hurto y, además, habría estado en la llamada grupal en la que se coordinó el ingreso al local comercial.

De igual manera, el fiscal precisó que Sierra Bravo también se habría encargado de establecer las rutas de escape que tendrían sus cómplices después de que tuvieran el botín.