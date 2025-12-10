Jueza que publica videos en TikTok bailando será llevada a juicio por “acciones sugestivas y provocativas”

SEMANA conoció que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial llevará a juicio a Marienela Cabrera Mosquera, la jueza de Florencia, Caquetá, que terminó investigada por publicar videos bailando en su cuenta personal de TikTok.

El magistrado Manuel Enrique Flórez, ponente en este proceso, expidió un documento confirmando la formulación de cargos contra la funcionaria judicial, al argumentar que en su cuenta de esa red social se hallaron 48 videos que contienen “imágenes de sus partes corporales y acciones sugestivas y provocativas”.

Sin embargo, el centro de la investigación no son los videos publicados en su cuenta personal en sí, sino el lugar donde fueron grabados.

A pesar de que los testigos del caso manifestaron que no han visto a la jueza Cabrera realizando videos en su despacho, en las imágenes sí reconocieron las instalaciones del Juzgado 01 Penal Municipal y Juzgado Penal del Circuito de Adolescentes de Florencia (Caquetá).

Por eso, el magistrado Flórez consideró que esas declaraciones sirven como indicadores de que “la disciplinada” presuntamente grababa videos en los despachos judiciales donde ha laborado.

El documento que notificó el llamado a juicio disciplinario también precisó que en las imágenes y videos publicados la funcionaria aparece “mostrando partes de su cuerpo no cubiertas por sus ropas, como la región pectoral”; además, indica que se ubica de tal manera que resalta otras partes de su cuerpo, “como los glúteos”.

Frente a esos hechos es que la Comisión de Disciplina Judicial ha considerado que la jueza Marienela Cabrera estaría traspasando las “prerrogativas de la condición de género, a lo sensual, cuestionable para la servidora judicial” (sic).

El magistrado también cuestionó las respuestas que ha dado la jueza frente a las críticas por su forma de vestir y aseguró de ella que, “sin mostrar recato y decoro como servidora judicial”, sus actos terminan afectando la imagen de la administración de justicia.

Asimismo, el magistrado Flórez explicó en su decisión que Marienela Cabrera no puede “alegar” vida privada para justificar sus acciones, las cuales —en criterio del mismo togado— afectarían la confianza pública y podrían generar una imagen negativa para la justicia en Colombia.

La jueza responde

La jueza le salió al paso al llamado a juicio disciplinario a través de la misma cuenta de TikTok, que es personal.

Cabrera aseguró que, “luego de leer ese escrito, además de sexista, machista y misógino, es realmente repugnante, delirante, incoherente, en un Estado social de derecho”.

La jueza calificó al magistrado Flórez, el encargado de enjuiciarla, como “moralista” por formularle cargos de falta grave por videos “mostrando partes de mi cuerpo que mi ropa debiera cubrir”.

Por eso, Cabrera llamó la atención sobre el hecho de que Flórez aseguró que sus “videos y publicaciones son sugestivas y provocativas, sin indicar qué es lo que le sugiere, qué es lo que le provocan”.

De ahí que cuestione: “Yo sí quisiera saber qué podrán provocar o sugerirle a un hombre cercano a los 70 años mis publicaciones, qué pensamientos oscuros le podrán llegar a la mente porque nos tacha de ‘inmorales’”.