Un fuerte cuestionamiento contra la rama Judicial lanzó la jueza cuarta Penal del Circuito de Florencia, Caquetá, Marienela Cabrera.

El pronunciamiento de la funcionaria judicial se dio luego de que fueran radicadas dos quejas disciplinarias por su manera de vestir y cómo usa sus redes sociales.

Cabrera indicó que la Comisión de Disciplina se está extralimitando en sus funciones ordenando inspecciones a su celular. “Me ha generado molestia y dolor, es que en la jurisdicción disciplinaria se haya validado este tipo de juicios meramente morales y se haya aperturado una investigación en la que se haya decretado una cantidad de pruebas que me hacen pensar a quién he matado”.

Relató además que: “No miran mi desempeño laboral, sino mi vida personal y mi autodeterminación, para mí está bien que se indague y se revise y se sancione, pero la jurisdicción disciplinaria no puede someter a judicialización el comportamiento de una mujer o su modo de vestir”.

La jueza Marienela Cabrera, indicó que hay extralimitación de funciones de la Rama Judicial en su caso.

Sobre las pruebas, dijo que se ordenaron en su caso pruebas de carácter testimonial, documental, técnicas, de inspección, entre otras. “Se ha ordenado el seguimiento a mis redes sociales, les toman capturas de pantalla, descargan videos y con esas constancias el magistrado instrucción ha compulsado copias iniciándome un nuevo proceso disciplinario”.

Las quejas contra la juez Cabrera, indican que debía ser sancionada porque realiza videos de contenido sexual, sugestivo y que atentan contra el decoro del cumplimiento de las funciones judiciales.

“Las quejas se recibieron en diciembre del 2024, allí se abrió una indagación preliminar, dentro de ella se solicitaron todos los datos estadísticos con los que la rama Judicial nos mide la productividad”, indicó la juez.

Añadió que el investigador de su caso no podrá sustentar que su trabajo se haya visto afectado por su presencia en las redes sociales. “A diciembre del 2024 mis estadísticas laborales fueron del 137 %”, aseguró la funcionaria judicial.

La jueza Cabrera indicó que en el 2024 logró un 137% de efectividad en su despacho. | Foto: ALEJANDRO ACOSTA

Agregó que pese a su rendimiento, le abrieron una investigación formal, validando el contenido de las dos quejas en su contra. “Cuando veo que se decreta una inspección judicial a mi teléfono celular y cuando tengo el requerimiento del ingeniero de sistemas de la comisión judicial, que valga la pena indicar, que es un funcionario que no tiene funciones de policía judicial, eso me prende las alarmas”.