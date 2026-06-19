Hasta nueve años de cárcel podrían pagar quienes cometan delitos electorales durante la segunda vuelta presidencial

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, lanzó una dura advertencia a quienes cometan delitos electorales durante el desarrollo de la segunda vuelta presidencial.

Vehículos blindados, nuevas unidades militares y refuerzo policial hacen parte de las estrategias implementadas para garantizar la movilidad y seguridad durante la jornada electo Foto: Gobernación del Cauca

El titular de la cartera de defensa indicó que quienes violen las normas establecidas por el gobierno se verán enfrentados a penas que oscilan entre los cuatro y nueve años de cárcel.

“La corrupción, constreñimiento o perturbación de cualquier certamen democrático y quien cometa uno de esos delitos tiene pena de cuatro a nueve años de cárcel”, indicó el Ministro de Defensa.

Así mismo, recordó que está prohibido el uso de celulares y cámaras dentro de los cubículos de los puestos de votación.

De igual manera el Ministro de Defensa recordó que está activo el Plan Democracia para garantizar la seguridad durante y después de las elecciones.

Autoridades mantienen el monitoreo del Plan Democracia 2026. Foto: Policía Colombia

“Toda la Fuerza Pública en su máxima capacidad estará desplegada. De manera directa habrá 248.000 hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Militares y la Policía Nacional, 160.000 más estarán en actividades de apoyo, para un total de 408.000 uniformados. Reconocemos los riesgos y por ello desplegamos desde hace más de un año el ‘Plan Democracia’ (…) el Estado tiene la capacidad para mitigarlos” señaló el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Por su parte, el Registrador Nacional, Hernán Penagos informó que actualmente el material electoral está siendo distribuido en todas las ciudades, municipios y veredas con acompañamiento permanente de la Fuerza Pública.

Según las autoridades, la acción de la Fuerza Pública durante los próximos días estará enfocada en neutralizar el posible riesgo de constreñimiento al electorado, por lo que invitaron a denunciar a la Línea 157 la comisión de cualquier delito electoral.

En cuanto a la postulación de testigos de mesa y de comisión a nivel nacional, la herramienta tecnológica registra hasta el momento, un total de 165.303 acreditaciones en trámite, cifra que refleja el compromiso de las campañas presidenciales con el ejercicio de vigilancia electoral y el fortalecimiento de las garantías de transparencia durante la segunda vuelta presidencial. Foto: Consejo Nacional Electora, CNE.

A su turno, el director General de la Policía, el general William Rincón, advirtió que se han recibido 21 amenazas en contra de los candidatos, por lo que en compañía del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General, se han abierto 10 noticias criminales con el objetivo de realizar las investigaciones a que haya lugar, y de manera paralela 10 cuentas de redes sociales están siendo judicializadas, tras detectarse que están funcionando como dinamizadores de amenazas.

“Invitamos a todos los colombianos a que muestren un comportamiento ejemplar. Que ganen las ideas y no los insultos. Que se respeten los resultados. Que gane la democracia, y que gane Colombia”, indicó el Ministro Sánchez.