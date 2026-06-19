Cuando Pablo Rabelo tomó la decisión de dejar atrás la comodidad de una carrera empresarial consolidada para recorrer el mundo en motocicleta, muchos pensaron que se trataba de una aventura pasajera.

Sin embargo, años después, el colombiano sigue sumando kilómetros.

Según relató en Forbes Colombia, su meta nunca fue únicamente viajar, sino vivir una experiencia que le permitiera conocer el mundo desde una perspectiva diferente.

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La historia del colombiano que cambió la oficina por la carretera

La historia de Pablo Rabelo comenzó mucho antes de encender el motor de una motocicleta.

Aunque creció en Bogotá, nació en Francia.

Su madre es colombiana y su padre brasileño, quien llegó a vivir en varios países debido a circunstancias políticas.

Esa combinación de culturas y constantes desplazamientos despertó desde muy temprano su interés por descubrir nuevos lugares y entender otras realidades.

Los viajes hicieron parte de su vida desde la infancia.

Su madre trabajó durante años para una aerolínea, lo que le permitió conocer distintos destinos.

Aquellas experiencias sembraron una inquietud que con el tiempo terminaría convirtiéndose en un proyecto de vida.

Su recorrido académico tampoco fue convencional. Antes de convertirse en empresario estudió música, luego ingeniería mecánica y finalmente Administración de Empresas en la Universidad de los Andes.

Más adelante desarrolló una carrera en consultoría y fundó su propia compañía, Experiance, una empresa especializada en transformación organizacional que llegó a operar en Colombia y México.

Un sueño construido paso a paso

Durante varios años, Rabelo construyó una carrera exitosa en el mundo corporativo.

Sin embargo, con el paso del tiempo comenzó a sentir que algo faltaba.

Aunque disfrutaba de los logros profesionales, la idea de recorrer el mundo seguía presente.

El punto de inflexión llegó durante un viaje de trabajo a Italia.

Allí tuvo la oportunidad de recorrer varias regiones en motocicleta y descubrió una nueva manera de viajar.

La experiencia fue tan impactante que regresó a Colombia convencido de que quería explorar el planeta sobre dos ruedas.

Compró una motocicleta de mayor cilindrada y comenzó realizando trayectos cortos por el país.

Lo que inicialmente parecía una afición terminó convirtiéndose en un objetivo concreto: llegar hasta el extremo sur del continente.

Al comienzo, Rabelo combinó su empresa con los viajes. Aprovechaba sus vacaciones para avanzar en la ruta, dejaba la motocicleta en otro país y regresaba a Colombia para continuar trabajando.

Con el tiempo, reorganizó sus finanzas, redujo las operaciones de su negocio y decidió dedicarse por completo a la aventura.

Según ha contado, prefirió asumir el riesgo económico antes que quedarse con la duda de no haber perseguido su sueño.

Llegar a Ushuaia, en Argentina, el llamado “fin del mundo”, fue uno de los momentos más importantes para Pablo Rabelo.

A partir de allí continuó ampliando su ruta hasta atravesar el continente americano de sur a norte.

Durante la travesía ha recorrido más de 120.000 kilómetros y visitado cerca de 21 países.

Entre los destinos que más lo marcaron figuran el desierto de Atacama, el salar de Uyuni, la Cordillera Blanca y la Amazonía.

Una de sus experiencias más memorables fue una navegación de siete días por el río Amazonas entre Brasil y Colombia.

Allí tuvo contacto directo con comunidades y paisajes alejados de las rutas turísticas convencionales.

Daniel Cabrera ha recorrido más de 150.000 kilómetros y visitado 60 países en cuatro continentes.

Recientemente se convirtió en el primer colombiano en ingresar a China con una motocicleta de placa nacional y ahora continúa su travesía hacia el Tíbet y Nepal.

Daniel Cabrera ha cruzado fronteras, continentes y culturas durante una travesía que ya lo ha llevado por 60 países alrededor del mundo. Foto: Fotos: Instagram @estaesmivuelta

Rabelo resume su filosofía de viaje en una frase: “No voy rápido, voy lejos”.

Más que acumular kilómetros, busca conocer personas, culturas y paisajes, tomándose el tiempo para comprender cada lugar que visita.

Lo que empezó como una travesía por Sudamérica hoy es un estilo de vida que combina con su trabajo como empresario, conferencista y creador de contenido.

Después de más de una década acumulando experiencias sobre dos ruedas, tiene una certeza: la aventura ya no es un proyecto temporal. Se convirtió en la manera que eligió para vivir y descubrir el mundo.