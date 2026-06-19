Denuncian penal y disciplinariamente al juez Néstor León Camelo, quien hostiga y busca silenciar a SEMANA por publicar artículos sobre la JEP

Ante la Fiscalía y la Procuraduría General fueron radicadas denuncias penales y quejas disciplinarias, respectivamente, en contra del juez primero civil del Circuito de Bogotá, Néstor León Camelo.

Esto se corresponde con las acciones judiciales que ha emitido el mencionado juez, mediante las cuales busca hostigar y silenciar a SEMANA por publicar artículos relacionados con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Este es el juez que hostiga judicialmente y quiere silenciar a SEMANA por artículos sobre la JEP

En la denuncia presentada ante la Fiscalía General por la Red de Veedurías Ciudadanas, se señala que el juez Néstor León Camelo está incurriendo en un prevaricato por acción, fraude procesal y un eventual abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto.

Esto se debe a los reiterados autos emitidos por el despacho del juez en los que hace referencia a temas que no fueron discutidos o referenciados por el Tribunal Superior de Bogotá en el fallo emitido el pasado 20 de marzo.

“El juez primero civil de Bogotá emitió una decisión de apertura de incidente de desacato y requerimientos obligatorios manifiestamente contrarios a la ley, al precedente constitucional. En el trámite de cumplimiento de tutela, el juez de primera instancia carece de competencia para crear de manera autónoma nuevas órdenes o cargas que el juez natural (el Tribunal) no dispuso”, advierte la denuncia de la Red de Veedurías.

En la acción judicial se señala que el juez está incurriendo en varias irregularidades al “inventar obligaciones editoriales no escritas y busca sancionarlas bajo amenaza de arresto, su resolución rompe con la literalidad del fallo”.

La queja presentada ante la Procuraduría General advierte que el juez está incurriendo en faltas gravísimas, como lo son el abuso de autoridad, la extralimitación de funciones y la vulneración de convenios internacionales.

A esto se le suma una falta grave por incumplimientos en los deberes funcionales de cada funcionario judicial.

“El juez tiene la obligación de limitar el incidente de desacato exclusivamente a lo ordenado por el superior, por lo que usar esta figura para forzar formatos que no estaban en la sentencia original constituye una extralimitación grave a su rol”, indica la queja.

El tema se amplía si se tiene en cuenta que el juez ha emitido presiones para el cumplimiento de sus fallos, como el arresto o la imposición de una sanción económica.

“Al mantener un requerimiento sucesivo e indefinido bajo amenaza de sanción (cárcel o multa por desacato), se genera un ‘efecto inhibitorio’ o censura indirecta contra el medio de comunicación, desnaturalizando los fines de administración de justicia”, enfatiza la petición de investigación disciplinaria.

SEMANA ya anunció que acudirá a todas las instancias legales que le brinda el ordenamiento jurídico colombiano para defender el derecho a la libertad de prensa.

En ese sentido, instaurará una tutela contra un incidente de desacato, abierto por el juez este jueves 18 de junio contra este medio de comunicación. Asimismo, denunciará disciplinariamente a Néstor León Camelo ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, y penalmente ante la Fiscalía General de la Nación.