Los Judas de la paz

Márquez pretendía con su discurso entregar un manifiesto para reivindicar la lucha armada, y terminó leyendo un largo y anacrónico panfleto de frases rimbombantes y tono grecoquimbaya. Dio los mensajes gruesos en los primeros minutos: su principal objetivo militar será la oligarquía, se financiarán de extorsiones y economías ilegales, no acudirán al secuestro, tendrán una nueva forma de operar que insinúa guerra urbana, buscarán una alianza con el ELN, y señalan que sus enemigos no son los policías y soldados rasos, sino las “élites opresoras”. Dice que no buscan tomarse el poder por la fuerza, sino lograr otro acuerdo de paz con constituyente abierta o con la rebelión del pueblo. Y claro, no faltó la exaltación al Gobierno de Maduro y los sablazos al Tío Sam.