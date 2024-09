José Fernando Reyes, presidente de la Corte Constitucional, habla en medio de las graves tensiones de Petro con el alto tribunal: “Ni siquiera sé qué es eso del golpe blando”

SEMANA: El presidente Gustavo Petro, cuando las entidades no toman las decisiones que él espera, habla de intentos de paralizar su Gobierno y reiteradamente hace referencia a un “golpe blando”, incluso ha sido crítico radical de algunas decisiones de la Corte Constitucional. ¿Cuál es su opinión de esas teorías?

José Fernando Reyes: Creo que el presidente tiene derecho a sus opiniones, conceptos y a interpretar su realidad. No me meteré con eso. La Corte Constitucional en lo suyo, manteniendo la supremacía de la Constitución, la guarda de la integridad de la Constitución y, en esa medida, evaluando los productos legislativos que la ciudadanía entiende que traicionan la Constitución. Todo lo otro, que está por fuera, el tema de las marchas, el tema de los supuestos golpes, de las amenazas, todo eso son asuntos que a la Corte no le conciernen y por eso la Corte tampoco opina sobre eso, porque no es su materia.

SEMANA: ¿Han constatado o sentido presiones, por ejemplo, con las denuncias desde el Pacto Histórico de que la Corte Constitucional pretende tumbar la reforma pensional?

J.R.: En absoluto, y lo digo con todas sus letras, ni yo como presidente de la Corte ni ninguno de los magistrados ha sentido, y por lo menos no estoy informado de eso, alguna presión de un gremio, de un sector de la ciudadanía que le diga cómo es que tendría que obrar la Corte, y lo que pasaría si no obrara de determinada manera. Se lo quiero decir con todas sus letras, yo como presidente se lo digo y creo que si usted se comunica con cada uno de los magistrados le dirá lo mismo que le estoy diciendo: nosotros no tenemos ninguna presión, lo único que recibimos es respaldo, porque hemos ido a los encuentros de los gremios, de la Andi, de Asobancaria y lo que encuentro es respaldo de la gente que nos escucha.

SEMANA: La Corte Constitucional, así como la Sala de Consultas del Consejo de Estado, ratificaron la competencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) para investigar la campaña del presidente Gustavo Petro. ¿Bajo qué condiciones se tomó esa decisión?

J.R.: La Corte tiene una competencia, que es resolver conflictos entre jurisdicciones, se recibió una acción por medio de la cual un ciudadano decía que Gustavo Petro sobrepasó los topes y eso constituía una afectación a la moralidad pública. Ninguno de los dos jueces quiso resolver el asunto y ahí se dio el conflicto entre jurisdicciones, la contenciosa y la ordinaria, y pasó a la Corte Constitucional. ¿Qué dijo la Corte Constitucional? La competencia para resolver si los topes de una campaña fueron sobrepasados es el CNE, aquí no se dijo nada de si hay que juzgar al presidente, que el presidente no sé qué, en absoluto. Lo que dijo es: quien debe ocuparse de si en una campaña se superaron los topes es el CNE, porque así lo dice la Constitución.

SEMANA: Sobre esa competencia que se le reconoce al CNE, ¿se puede hablar de un “golpe blando”, como dice el presidente Petro, o es una decisión tomada bajo la ley?

J.R.: Esa vaina de los golpes blandos y no sé qué no te la voy a responder, porque eso es una cosa del presidente y de la gente que opina. La Corte no tiene ninguna opinión sobre si existe o no porque ni siquiera sabe qué es eso. Yo como presidente ni siquiera sé qué es eso del golpe blando. En consecuencia, no tengo ninguna opinión al respecto.

Presidente Gustavo Petro y el presidente de la Corte Constitucional magistrado José Fernando Reyes | Foto: Foto Presidencia foto SEMANA

SEMANA: ¿Qué opina de la declaración del presidente Petro cuando llamó a su colega, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Gerson Chaverra, como “negro conservador”?

J.R.: Es un hecho muy desafortunado. Los jueces no tenemos partido ni filiación política, no formamos parte de la oposición, no formamos parte de quien está apoyando al Gobierno. Los jueces nos debemos a la Constitución y a la ley, y por eso es muy grave que se ponga por delante, primero, el color de la piel de una persona, que no tiene ninguna relevancia más que para enaltecerlo, no para demeritarlo. Nadie puede ser demeritado en virtud de su color de piel, de su creencia religiosa, de su preferencia sexual, en absoluto, y lo propio si es conservador o liberal, eso es un asunto de cada individuo y de cada persona. Al doctor Chaverra que lo evalúen por el acierto o desacierto de sus ponencias, pero ni por el color de su piel ni por sus creencias como individuo, eso es muy desafortunado.

SEMANA: El presidente habla del poder constituyente sin claridad, lo que se presta para especulaciones sobre una convocatoria a una constituyente. ¿La forma como la está convocando el presidente es legítima?

J.R.: Los colectivos sociales, estudiantiles, sindicatos o grupos de personas tienen derecho a movilizarse, a opinar, a expresarse y a ambientar las modificaciones de la Constitución, ni más faltaba. Cuando se hable en un sentido formal de hacer una constituyente, ahí están los artículos 274 y siguientes de la Constitución, que son los medios que prevé la carta política, todo lo demás forma parte del debate y la deliberación. Me parece muy bien que la gente esté pensando y que haya movilización social, lo que no queremos es gente disparándoles a los soldados, lanzándoles tatucos.

SEMANA: En el pasado, la Corte dijo no a la reelección, pero ya hay iniciativas como la de una congresista que la busca. ¿Bajo qué condiciones se podría dar?

J.R.: Hoy no hay reelección, y si se propusiera hay que cambiar la Constitución en lo respectivo, así de sencillo.

José Fernando Reyes, presidente de la Corte Constitucional. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

SEMANA: ¿Qué pasó en la reunión de los magistrados con el general Salamanca? ¿Cómo va el tema de seguridad de ustedes? ¿Está realmente complicado?

J.R.: Estamos muy agradecidos con la Policía y con el general Salamanca, quien atendió nuestro llamado; preocuparse por la seguridad de los magistrados siempre es un asunto relevante. A propósito de la maqueta y esas cosas, nosotros le preguntamos y el general nos explicó en qué iba esa investigación, se ha reforzado la seguridad de Palacio, se está pensando en la capacitación de nuestros conductores. Nos hemos sentido muy bien atendidos por la Policía para garantizar nuestra seguridad y eso es lo que corresponde en un país en donde hay tanta polarización y se agudiza la violencia.

SEMANA: ¿Nos puede contar sobre los avances de esa investigación?

J.R.: No tengo ni idea porque eso está en cabeza de la señora fiscal general y un fiscal delegado ante la Corte que hasta ahora no nos han dicho en un informe final en qué quedó el asunto. Estamos esperando y vemos que la gente está en su trabajo. La labor de investigación criminal es dura, ardua, compleja y, sobre todo, tiene que tener un nivel de secretismo intenso, porque una investigación en la que todo el mundo opina, al final, no llega a nada. Así que está muy bien que se guarde todo el sigilo.

Presidente de la Corte Constitucional, magistrado José Fernando Reyes. | Foto: Corte Constituciona

SEMANA: Quiero preguntarle sobre las salas de seguimiento en materia de salud y protección a la niñez wayú. ¿En qué van?

J.R.: Estamos trabajando en un incidente de desacato porque el Ministerio de Salud no ha pagado lo de techo ni el acuerdo de punto final, y eso se les ordenó en autos en los que se les dieron seis meses para hacerlo, entonces estamos mirando si hubo o no un desacato. Mientras el sistema de salud no cambie seguiremos trabajando en eso. En lo referente a los wayús, hicimos una audiencia en la que se mostraron los avances sobre el tema del agua para la alimentación. Estamos próximos a hacer una nueva evaluación sobre ello, inclusive una visita en terreno porque van muy lento. La Corte lo que quiere es dejar que el Gobierno haga su trabajo como le corresponde.

SEMANA: La semana que empieza la Corte Constitucional tiene su evento anual en la ciudad de Manizales ¿Qué esperan ustedes de ese evento?

J.R.: Esta vez el tema será sobre el derecho como un sistema de garantías y básicamente se buscará homenajear un poco el pensamiento del profesor Luigi Ferrajoli, quien ha construido un cuerpo de doctrina muy sólida, poniendo en el centro de la discusión a la filosofía del derecho como el instrumento para crear la democracia y para la garantía misma del Estado de derecho. El evento girará alrededor de un pensamiento como ese, e irradiará temas como el garantismo, o la teoría de las garantías y el derecho penal; los derechos de la mujer; los derechos del ambiente; los derechos laborales. El garantismo es la palabra que irradia, y al final es el Estado de derecho y la democracia.

SEMANA: ¿Invitaron al presidente Petro, quien en el evento de la Corte Suprema confirmó y nunca llegó?

J.R.: Está invitado y confirmado, puede ser que no llegue.