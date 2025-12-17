Nación

La condena “de por vida” contra un sicario de Los Costeños que obedecía órdenes de quien hoy se presenta como gestor de paz

Un juez halló responsable a Luis Miguel Muñoz por la masacre de seis personas en Barranquilla.

César Jiménez Flechas

César Jiménez Flechas

17 de diciembre de 2025, 5:30 p. m.
Un juez halló responsable a Luis Miguel Muñoz por la masacre de seis personas en Barranquilla Foto: Policía Nacional

El 12 de septiembre de 2022, en Barranquilla, Atlántico, un ataque armado dejó seis muertos y tres heridos. Los hechos fueron atribuidos a la organización criminal de Los Costeños, al mando de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, quien ahora se postula como gestor de paz ante el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

El responsable de los disparos, un sicario al servicio de alias Castor, fue Luis Miguel Muñoz. La Fiscalía logró demostrar ante un juez la responsabilidad de este integrante de Los Costeños en la masacre y solicitó su condena, pese a que durante el proceso se declaró inocente. La pena impuesta por el juez fue de 60 años de prisión.

Luis Miguel Muñoz, integrante de Los Costeños, condenado a 60 años de cárcel por la masacre del barrio Las Flores en Barranquilla.
Luis Miguel Muñoz, integrante de Los Costeños, condenado a 60 años de cárcel por la masacre del barrio Las Flores, en Barranquilla. Foto: Suministrada (API)

“Por todo lo anterior, Muñoz Pérez fue declarado responsable de los delitos de homicidio, homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas. La máxima pena impuesta en su contra deberá cumplirla privado de la libertad en un centro carcelario”, señaló la Fiscalía.

Lo que advierten los investigadores es que Luis Miguel Muñoz llegó al barrio Las Flores, en la ciudad de Barranquilla, y de manera indiscriminada disparó contra un grupo de personas que se encontraban en un establecimiento comercial. El ataque, aparentemente relacionado con una retaliación entre grupos criminales, se convirtió en una aterradora masacre.

