El presidente Gustavo Petro autoriza diálogos exploratorios con Los Pepes y Los Costeños para evaluar su voluntad de sometimiento

El presidente Petro autorizó, mediante la resolución 442 de 2025, acercamientos exploratorios y contactos con las bandas criminales autodenominadas Los Pepes y Los Costeños, que delinquen en Barranquilla y su área metropolitana.

El objetivo oficial, según el texto, es verificar la voluntad real de paz de esas estructuras y avanzar en la oficialización de diálogos que permitan su sometimiento a la justicia.

#POLÍTICA A través de la resolución 442 de 2025, el presidente Gustavo Petro (@petrogustavo) dio luz verde a los diálogos de paz con las bandas criminales de "Los Pepes" y "Los Costeños" de la capital del Atlántico.https://t.co/vwS5QSGs2p pic.twitter.com/O2GdKHnPc5 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 11, 2025

La resolución autoriza de manera expresa a tres funcionarios para conducir los acercamientos: Jorge Arturo Lemus (director de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI), Ricardo Rey (director de contrainteligencia) y Alexander Rojas. El documento ordena que esas labores se desarrollen bajo las instrucciones de la Oficina de Consejero Comisionado de Paz y con estricta confidencialidad sobre logística, contenidos y avances del proceso.

El ministro de Interior, Armando Benedetti, ha defendido públicamente la estrategia y ha señalado que los acercamientos autorizados por la Casa de Nariño hacen parte de la búsqueda de salidas negociadas que contribuyan a reducir riesgos para el país y fortalecer la presencia institucional.

Acá están Digno Palomino y Castor, de Los Costeños y Los Pepes, quienes llevan desde septiembre sentados en una mesa inicial de cercamiento que ha permitido la reducción del 50% de los homicidios en Barranquilla y su área metropolitana desde septiembre hasta hoy, y 80% de la… pic.twitter.com/JdxS6MkNwH — Armando Benedetti (@AABenedetti) December 11, 2025

La resolución 442 de 2025, expedida el 5 de diciembre, autoriza exclusivamente acercamientos exploratorios y contactos preliminares con las estructuras Los Pepes y Los Costeños. Según el documento, estas gestiones deberán adelantarse bajo estricta confidencialidad, sin generar compromisos formales ni implicar reconocimiento político, estatus de beligerancia o condición similar para dichos grupos.

La fundamentación jurídica de la resolución recoge referencias a decisiones de la Corte Constitucional y a la Ley 2272 de 2022, que reconocen la amplia facultad del presidente de la República para iniciar contactos y explorar posibles diálogos cuando estos resulten convenientes para el interés público y la preservación del orden.

Esa autorización se enmarca en la estrategia gubernamental de Paz Total, que faculta al Ejecutivo para adelantar acercamientos exploratorios con diferentes actores armados y estructuras criminales.

La Policía Metropolitana de Barranquilla ha señalado que esos grupos continúan delinquiendo con redes vinculadas a la extorsión, al microtráfico y a la intimidación de comerciantes en distintos sectores del área metropolitana.

Durante las últimas semanas, el Grupo Gaula y unidades de la Policía han reportado capturas por extorsión y porte de armas, así como la incautación de panfletos, armas de fuego y estupefacientes en barrios de Barranquilla como Rebolo, San Martín y Barlovento.