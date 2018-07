“La consulta establece mandatos precisos”: Claudia López

SEMANA: El Senado finalmente le dio aval de conveniencia a la consulta anticorrupción. ¿Quiénes votaron sí y quiénes votaron no?



CLAUDIA LÓPEZ: Nadie se atrevió a votar No. Ni siquiera Roy Barreras que hasta último momento descalificó la consulta. Prefirió abstenerse que votar No.



SEMANA: Ahora el presidente tendrá que definir la fecha para que los colombianos puedan ir a las urnas. ¿Cuánto tiempo tiene para convocarla y cuándo debe hacerse?



C.L.: A partir de que el Senado le notifique que le dio el aval, el presidente tiene tres meses para convocarla. Probablemente la votación se hará en septiembre.

