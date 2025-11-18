Day Vásquez fue la encargada de revelar cómo su entonces esposo, Nicolás Petro, se puso tan apretada la camiseta de la campaña Petro Presidente 2022, que cerró los ojos y recibió “aportes” de todos los sectores, hasta los de dudosa reputación.

Ella le contó a la Fiscalía y al país, a través de una entrevista en SEMANA, cómo el hijo del presidente recibió en maletas, el efectivo que se supone tenía que sumarse a la campaña presidencial, pero antes pasó por un peaje que instaló Nicolás Petro en su clóset.

Gustavo Petro, su hijo Nicolás y Day Vásquez. | Foto: nstagram Day Vásquez

No fueron solo las declaraciones, Vásquez entregó conversaciones con la voz y los textos del propio Nicolás Petro, advirtiendo la forma en que llegaban millones de pesos en recursos, supuestamente para la campaña, pero que terminaron usando en la compra de bienes y vehículos de lujo.

Las declaraciones de Day Vásquez se convirtieron en una negociación formal con la Fiscalía, un principio de oportunidad que la convirtió en la testigo más importante en este escándalo en la familia presidencial. Es ella quien en el juicio contra el hijo del presidente entregará detalles de la entrada de dineros de personas en la mira de la justicia de los Estados Unidos.

Justamente ese principio de oportunidad es el que quiere atacar la defensa de Nicolás Petro, para desvirtuar la legalidad de la colaboración que pretende entregar la exnuera del presidente de Gustavo Petro. A través de una audiencia de revocatoria del principio de oportunidad, espera tumbar la negociación.

La audiencia revocatoria del principio de oportunidad está fijada para este martes, a las dos de la tarde, en los juzgados de la ciudad de Barranquilla. La defensa de Nicolás Petro pretende argumentar que el acuerdo entre Day Vásquez y la Fiscalía es ilegal por varias irregularidades del ente acusador.

El problema para la defensa de Nicolás Petro, es que la declaración de Day Vásquez ya hace parte de los elementos de prueba que la Fiscalía insertó en el juicio que arrancará en contra del hijo del presidente por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

La exnuera del presidente Gustavo Petro es quien tiene los secretos de la campaña | Foto: Rama Judicial