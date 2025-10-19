Suscribirse

La instrucción que entregó el almirante Cubides a comandantes militares por elecciones en Colombia

SEMANA conoció que fueron cuatro las instrucciones precisas que entregó el alto oficial.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

19 de octubre de 2025, 8:50 p. m.
Uniforme del Ejército Nacional de Colombia. | Foto: Colprensa-Álvaro Tavera

Este domingo, 19 de octubre, el almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, les entregó instrucciones claras y precisas a los comandantes de las diferentes instituciones a su cargo en el país, en el marco de las elecciones a Consejos de Juventudes.

El documento, que es emitido cada domingo por el alto oficial, entregaba cuatro órdenes:

  1. Evaluar ambientes operacionales.
  2. Identificar riesgos.
  3. Diseñar planes de mitigación.
  4. ⁠Desarrollar procesos de planeamiento operacional.

Cubides también precisó a los comandantes que “la seguridad electoral se fundamenta en la anticipación, la planeación y la acción unificada del Estado”.

“En un trabajo coordinado e interinstitucional con el Ministerio del Interior, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Policía Nacional, las Fuerzas Militares están desplegadas para esta primera etapa del proceso electoral: los comicios de consejos municipales y locales de juventud”, explicó Cubides.

Al mismo tiempo, señaló que durante las demás jornadas electorales que vienen para el país, mantendrán estas operaciones y dispositivos de seguridad con el fin de evitar hechos que alteren el orden público.

“Este amplio dispositivo se mantendrá para las consultas, elecciones atípicas y elecciones presidenciales. Las tropas del Ejército Nacional, la Armada de Colombia, con apoyo de aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, activaron capacidades diferenciales de inteligencia para anticipar y neutralizar cualquier amenaza que atente contra la tranquilidad de los colombianos y el libre ejercicio del derecho al voto”, agregó.

Contexto: Así va la participación de jóvenes en elecciones de consejos de juventudes, frente a monumental logística para la jornada

Desde la Policía Nacional de Colombia han desplegado operativos que son monitoreados desde las diferentes ciudades y municipios donde se están llevando a cabo esta jornada electoral.

Cualquier emergencia que las personas puedan llegar a tener pueden comunicarse a la línea de emergencia 123, que funciona las 24 horas del día en todo el territorio nacional.

