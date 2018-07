La respuesta de Héctor Abad a los seguidores de Petro que critican su voto en blanco

El voto en blanco sigue teniendo un papel protagónico en estas elecciones. Mientras que el candidato de la Colombia Humana, Gustavo Petro, busca convencer a los seguidores de Sergio Fajardo y Humberto de la Calle, que anunciaron su intención de votar en blanco, varios dirigentes y líderes de opinión siguen anunciando su intención de irse por esta alternativa, lo que ha llevado a una intensa disputa en redes sociales.

Uno de los intercambios más fuertes sobre este tema lo ha tenido el escritor Héctor Abad con quienes critican esta opción. Desde que el antioqueño anunció que votaría en la tercera opción en los comicios del próximo 17 de junio, ha recibido una seguidilla de respuestas en redes sociales. Algunas de ellas critican su postura, unas pocas lo apoyan y otras llegan incluso hasta los insultos.

Las redes sociales han sido la plataforma preferida de los ciudadanos en momentos coyunturales como el reciente debate por el voto en blanco. Quienes decidieron apoyar esta opción defienden a capa y espada su postura, pero están también los que consideran esta postura como una forma de “lavarse las manos”, de botar el voto o de apoyar al uribismo. Este ha sido el caso de Abad, quien se mantiene firme en su posición y ha decidido replicar en varias ocasiones a quienes le contraargumentan.

“El voto en blanco no es un voto neutral. Es el voto de quienes no quieren ser cómplices de ningún desastre. Si uno está convencido de que Duque o Petro serán un desastre, la obligación es no apoyar ningún desastre”, dijo recientemente en su cuenta de Twitter.

El escritor le respondió a quienes le han acusado de “regalar el país”, “apoyar al uribismo”, de tibio y hasta de ser “neutral ante las injusticias”. “Hay algo reconfortante al ver cómo actúan los colectivos petristas en Twitter, insultando en gavilla a los del voto en blanco. Me confirman en mi decisión: así gobernarían. Aprendieron la lección de las falanges uribistas. Que con su pan se lo coman”, escribió en su cuenta de Twitter.

Hay algo reconfortante al ver cómo actúan los colectivos petristas en Twitter, insultando en gavilla a los del voto en blanco. Me confirman en mi decisión: así gobernarían. Aprendieron la lección de las falanges uribistas. Que con su pan se lo coman. — Héctor Abad F. (@hectorabadf) 5 de junio de 2018

Esta no es la primera vez que Abad, quien se considera de centro y apoyó la candidatura del exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo, participa en debates públicos sobre política y democracia. Sus posturas no solo las ha defendido en las redes sociales. Recientemente escribió en el New York Times, en la que argumentaba por qué, según él, la conquista de la segunda vuelta de dos líderes de extremos era una tragedia para Colombia. En su columna defendió el voto en blanco e incluso habló de la abstención como una opción de quienes no se decantaban ni por Iván Duque ni Gustavo Petro.

“Para muchos de nosotros la segunda vuelta será la elección entre dos males, o, para ponerlo en lenguaje popular: Que entre el diablo y escoja”, escribió en aquella entrada que tituló Colombia, entre la oligarquía y la demagogia.

En su postura, el también periodista defiende que más que un apoyo, el ganador de la contienda electoral deberá recibir de quienes prefieren una apuesta de equilibrio, es un llamado a la moderación. En su defensa ha argumentado que el centro no se feria ni se vende. “Hoy dicen que los que votamos en blanco, porque el 64% del país escogió a los extremistas, apoyamos a Duque, que va de primero en las encuestas. Si Petro llega a ir de primero, dirán que lo apoyamos a él”, escribió también en Twitter.

Desde la campaña del candidato de la Colombia Humano han cuestionado el voto en blanco de políticos y líderes opinión. Gustavo Petro, quien ha tenido difícil la conquista de los votantes del centro ha reconocido que el voto en blanco está más en su contra que en la de Duque. "El voto en blanco solo es un voto por Uribe/Duque. Esto es entre la maquinaria corrupta que nos llevó a la violencia, a la desigualdad social, a la metástasis de la corrupción", escribió en Twitter. Su fórmula presidencial, Ángela María Robledo también ha sugerido que esta opción en realidad es un apoyo al uribismo.

El verdadero Voto en Blanco en Colombia ! pic.twitter.com/9LSOk5TFuj — Ángela María Robledo (@angelamrobledo) 4 de junio de 2018

El voto en blanco sigue siendo un tema que suscita debate. Aunque no cambie los resultados del ganador de la carrera por la Casa de Nariño, desde ya tiene un alcance político por primera vez visto en la historia política del país. Como Abad, políticos y periodistas han criticado la forma en la que los votantes del candidato de izquierda han reaccionado a su postura. Jorge Robledo y Daniel Samper han anunciado su desacuerdo ante los insultos que recibidos. Desde la campaña de Gustavo Petro han asegurado que a todos los seguidores del exalcalde se les ha invitado a debatir sin agresiones.

"Las incontables agresiones canallas de las que estamos siendo victimas quienes estamos a favor del voto en blanco no hablan mal de los agredidos sino de quienes así actúan como rufianes", escribió Robledo en su cuenta de Twitter, quien también apoyó el voto en blanco y continúa divorciado de Petro.



Las incontables agresiones canallas de las que estamos siendo victimas quienes estamos a favor del voto en blanco no hablan mal de los agredidos sino de quienes así actúan como rufianes.

Y tampoco son nuevas: nunca nos perdonaron no habernos sometido ni a Uribe ni a Santos. — Jorge Robledo (@JERobledo) 5 de junio de 2018