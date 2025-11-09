Video: Fuerte cruce de Juan Fernando Quintero con un periodista argentino tras la goleada de Boca Juniors a River

Frustración por el triunfo de Boca Juniors y caras largas en River Plate por la crisis que vive con el técnico Marcelo Gallardo. El segundo capítulo con el ídolo multicampeón no está saliendo bien, los periodistas cuestionan el bajo nivel y los malos resultados y en esta ocasión, el turno para explotar ante los medios de comunicación fue para Juanfer, ídolo colombiano de la institución argentina que aseguró que respaldan al DT, más allá del presente discreto en la Liga Argentina.

River Plate fue visitante en La Bombonera, pero las cosas no salieron bien. Lo que se creía iba a ser un ‘superclásico’ parejo en el marcador y acciones de juego, fue Boca Juniors el que dominó y le pasó por delante a su eterno rival. Ante la mirada de su exigente hinchada, el ‘Xeneize’ ganó 2-0 y se mete en la pelea por el título.

Por su parte, River Plate no sale de la crisis en la que está, es sexto en el grupo B con 21 puntos y no convence su rendimiento en la cancha. Muchos ya piden la salida de Marcelo Gallardo de la dirección técnica y un cambio drástico en esta área para tener más posibilidades de victoria. Los colombianos Miguel Ángel Borja y Juan Fernando Quintero sumaron minutos en el segundo tiempo y Kevin Castaño fue titular.

El poder colombiano no fue suficiente y el portero Franco Armani vio varias opciones de gol muy peligrosas, en dos de ellas no pudo hacer nada y Boca Juniors alargó el marcador. El primero en aparecer fue Óscar Zeballos en la reposición del primer tiempo y apenas comenzó la segunda parte, Miguel Merentiel concretó el 2-0 final.

Juan Fernando Quintero y el ‘agarrón’ con un periodista argentino tras la caída de River

Las caras largas parece que llevaron a Juan Fernando Quintero a un incómodo momento en la zona mixta. Un periodista de TNT Sports lo abordó con una picante pregunta y el volante colombiano no se guardó nada, tiene bien referenciado al comunicador y lejos de hacerle el quite, encendió la polémica con fuertes palabras.

En medio de la compleja charla, el periodista le preguntó cuáles son los argumentos de River para llegar a ser campeón o clasificar a la Copa Libertadores. Antes, de responder, Quintero le mandó un dardo: “¿Tú fuiste el que hiciste la pregunta la vez pasada, cierto? Haces preguntas muy especiales", lanzó el colombiano.

Luego, Juanfer contestó y dijo que defiende a sus jugadores y que ha hecho historia con el club y a nadie se le puede olvidar. Resaltó que es cierto que están en mal momento, pero tampoco le ponen cuidado a cosas que no importan.

El cruce de palabras siguió entre Juanfer Quintero y el periodista

El comunicador le insistió que en la cancha no se ve ese respaldo al entrenador y no se demuestra “que dejen la piel”, lo que definitivamente sacó la furia de Juan Fernando Quintero.

"JAMÁS LE HARÍA UNA CAMA A UN ENTRENADOR"



El cruce de Juanfer Quintero con un periodista luego de la derrota de River ante Boca#LPFxTNTSports pic.twitter.com/U1YD7G6N8M — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 9, 2025