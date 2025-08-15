“La única bandera por la que todos debemos luchar es la de Colombia”, Vicky Dávila, precandidata presidencial

El debate de precandidatos presidenciales en el Congreso de la Andi se cumplió este viernes, 15 de agosto, con la participación de cuatro aspirantes, luego de que Gustavo Bolívar declinara su asistencia.

Vicky Dávila sorprendió al sacar una bandera de Colombia para expresar que “es la única por la que debemos luchar”. El día anterior, el exalcalde de Medellín Daniel Quintero había irrumpido en el escenario con una bandera de Palestina.

Debate de precandidatos presidenciales en Congreso de la Andi. | Foto: Cortesía

Un impuesto a la seguridad

Tras el acto simbólico que expresó el deseo de sacar adelante al país y defender su democracia, Dávila habló de los temas de interés para Colombia: seguridad, finanzas y salud pública.

Sobre el asunto que más preocupa a los colombianos, describió a Colombia como “territorio deteriorado, en manos de los criminales: Chocó, el Cauca, el Catatumbo”, fueron algunos de los que mencionó.

Enfatizó en que la seguridad se recupera cuando todos reman para el mismo lado, retomando la Fuerza Pública, desatándoles las manos, devolviéndoles la moral y proporcionándoles seguridad jurídica.

Inclusive, propuso un impuesto de seguridad para fortalecer el tema, idea que muchos empresarios dijeron estar dispuestos a apoyar.

Habló de un consejo de retirados para que ayuden a guiar a la Fuerza Pública. En ese sentido, agregó que, para ello, “necesitamos trabajar con tecnología, con inteligencia artificial, de la mano con Estados Unidos, de Israel”.

Alcaldes llegaron al Congreso de la Andi con la bandera colombiana. | Foto: Andi / Cortesía

Lista para luchar contra el narcotráfico

En relación con la paz total como política del actual gobierno, expuso su intención de acabarla el día uno, de llegar a la Presidencia. “Vamos tras los narcos y los enviamos extraditados a Estados Unidos”, argumentó.

Además de recuperar la seguridad, se deberá implementar un plan de choque para la economía. “Reducción del gasto; generación de confianza inversionista, ponerle fin al despilfarro”, también fueron algunas de las propuestas de Dávila.

Otra de las salidas para recortar gastos de funcionamiento sería el de fusionar y reducir algunas entidades públicas. “Hay que tener un plan de crecimiento claro, a partir del impulso de obras de infraestructura, de vivienda, del petróleo: yo voy a hacer fracking”, argumentó.

Con la salud

Tras expresar que “la gente se nos está muriendo y no nos damos cuenta”, dijo que se requiere sacar a los politiqueros de ese sector. “En el centro estarán los pacientes, los médicos. Así vamos a recuperar el sistema”.

En el mismo sentido, tocó el tema de la deuda pública, la cual, “hay que pagarla y todos tendremos que poner”.

Ricardo Ospina, Bruce Mac Master, Aníbal Gaviria, Juan Manuel Galán, Paloma Valencia y Vicky Dávila en el foro de precandidatos a la Presidencia de la Andi. | Foto: Captura en pantalla transmisión ANDI