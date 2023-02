La vicefiscal Martha Mancera estalla y pone “en su lugar” a la Policía tras polémica por cifras de incautación de cocaína: “Es una vergüenza”

Muy molesta y con cifras en la mano, la vicefiscal Martha Mancera le respondió a la Policía tras la polémica sobre las cifras de incautación de cocaína en lo corrido del año. La segunda al mando del ente acusador aseguró que los datos entregados recientemente por el director de la Policía Antinarcóticos no coinciden con los sistemas de información y si el oficial advierte que son más las toneladas incautadas, pues no las dejaron a disposición del ente acusador.

El fiscal Francisco Barbosa, desde el departamento de Guaviare, expresó una preocupación sobre las incautaciones y la destrucción de laboratorios, bajaron dramáticamente en 2023 y eso tiene un impacto directo en la lucha contra los carteles y toda la cadena de distribución de las drogas. En ese momento el fiscal advirtió que eran apenas 12 las toneladas de cocaína y 11 los laboratorios destruidos.

La vicefiscal aseguró que es una vergüenza que la Fiscalía tenga que salir a decirle al país que la fuerza pública no está adelantando los operativos correspondientes, los mismos que permiten la incautación de cocaína y la destrucción de los laboratorios, cuando esa es una función constitucional de la Policía.

“La Fiscalía General de la Nación salió a decirle a los colombianos que la actividad de incautación había bajado ostensiblemente, lo hicimos con los datos que ellos mismos tenían para ese momento y si hoy nos dicen que ellos tienen 35 toneladas, entraremos a las mesas de trabajo porque deben tener, cada una de las incautaciones, un número de radicado”, dijo la vicefiscal.

MARTHA MANCERA Directora de la Unidad de Desmantelamiento de Organizaciones Criminales

Para Mancera es importante revisar la información que entrega la Policía, porque de insistir que son 35 toneladas de cocaína las incautadas en lo corrido del año, pues buena parte no la han puesto a disposición de la Fiscalía. Este desbalance podría derivar en algunas investigaciones para saber qué está ocurriendo y porque las toneladas reportadas no aparecen en los sistemas de la entidad.

“Ahora, sí son en aguas internacionales, deberá venir con una certificación del país, en donde diga, que la sustancia estupefaciente salió de Colombia. Esto no es que yo recibo incautaciones en aguas internacionales donde la sustancia puede ser de otro país, es que se certifique que la sustancia haya salido de Colombia”, dijo Mancera.

Advierte la vicefiscal que la explicación entregada por el director de la Policía Antinarcóticos, el coronel Edgar Cardenas, no tiene sustento pues las cifras que actualmente están en el sistema del ente acusador, como el único que regula la investigación criminal del país, son sustancialmente diferentes.

En otras palabras, las cifras que están en las bases de datos de la Fiscalía son las que judicialmente existen, hablar de otras incautaciones, en otros países, básicamente es tomar el crédito de otras autoridades. El trabajo que realizan agencias internacionales, quizá con información de la Policía de Colombia, pero con cocaína que sale del país.

“Lo más importante es decirle al país que es una vergüenza, que nosotros tengamos que salir a los medios de comunicación y a todas las instancias, para advertir que las sustancias estupefacientes han bajado. Para el día en que el señor fiscal general de la nación salió a decirle a los colombianos que la actividad había bajado, lo hicimos con los datos que ellos mismos tenían”, dijo la vicefiscal.

Actualmente, en el sistema de la Fiscalía aparecen reportadas incautaciones por 17 toneladas de cocaína, que tienen noticia criminal, es decir que fueron judicializadas y dejadas a disposición de la autoridad correspondiente. Una cifra que contradice completamente lo dicho por la Policía en una rueda de prensa.

Ecuador además se convirtió en el segundo país de Sudamerica de donde sale más cocaína al exterior, superando a Colombia

Investigaciones

Para la Fiscalía es claro que sí existen diferencias entre las cifras que tiene la Policía Antinarcóticos y el ente acusador, esa situación tiene que ser materia de investigación y conlleva algunas implicaciones legales, no para la institución de la Policía, sino para los funcionarios de policía judicial que hicieron las incautaciones y no las reportaron.

“Por supuesto y eso tendría unas implicaciones muy importantes, no solamente para la Policía, sino para los policías judiciales que hicieron la incautación, porque si se hizo el procedimiento de incautación y no se registró en la Fiscalía, en el sistema de información, pues obviamente no podemos hacer una acción investigativa sobre el origen de esa sustancia”, señaló la funcionaria.

Adicionalmente, advirtió la vicefiscal, que radicaran un documento ante la Policía para que expliquen de dónde salen las 35 toneladas que expuso el director antinarcótico y entreguen los números de radicado, de cada incautación, pues de insistir que son hechos ciertos, pues deben tener un soporte legal.

La cocaína fue incautada por unidades de la Armada Nacional

“Yo le recomendaría al funcionario que se dedique a revisar el sistema de información para corroborar por qué la cifras son diferentes a las que tiene la Fiscalía, porque cuando estamos diciendo que tenemos un número importante de incautaciones, sin que tenga una realidad procesal, eso es muy delicado”, señaló la vicefiscal.