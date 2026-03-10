Lluvias continuarán en gran parte de Colombia; Bogotá las registrará en la tarde

El Ideam advierte lluvias en varias regiones del país y alerta por deslizamientos e inundaciones; Bogotá tendrá cielo nublado con lluvias en la tarde y noche.

Ideam entregó el pronóstico del clima para la semana del 9 al 13 de marzo: “Aumento de lluvias y en la velocidad de los vientos”

Regiones Andina, Pacífica y Amazonía estarán bajo lluvias moderadas a fuertes; Caribe y Orinoquía mantendrán tiempo seco

El Ideam, en coordinación con Idiger, reporta que durante las próximas 24 horas se mantendrán condiciones nubladas con precipitaciones en amplias zonas de Colombia, especialmente en la región Andina, la Amazonia y el centro y sur de la región Pacífica.

Según el pronóstico oficial, se esperan lluvias entre moderadas y localmente fuertes con posible actividad eléctrica en sectores de Amazonas, Vaupés, Guainía, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Huila, oriente del Cauca, Nariño, oriente del Valle del Cauca, occidente de Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Quindío, Risaralda y el suroriente de Antioquia.

Por el contrario, la región Caribe, amplias zonas de la Orinoquía y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina mantendrán predominio de tiempo seco. No obstante, se podrían presentar lluvias ligeras en sectores del sur de Bolívar, Cesar y occidente de La Guajira.

Pronóstico para principales ciudades

Barranquilla: cielo entre ligero y parcialmente nublado con predominio de tiempo seco. Temperatura máxima: 34 °C.

Cartagena: cielo parcialmente nublado, con tiempo seco . Temperatura máxima: 32 °C.

. Temperatura máxima: 32 °C. Medellín: cielo entre parcial y mayormente nublado, con probables lluvias moderadas a fuertes en la tarde y noche. Temperatura máxima: 26 °C.

Tunja: cielo entre parcial y mayormente nublado, con lloviznas a lluvias ligeras en la tarde y noche. Temperatura máxima: 18 °C.

con lloviznas a lluvias ligeras en la tarde y noche. Temperatura máxima: 18 °C. Bucaramanga: Jornada seca con nubosidad dispersa y probabilidad de lluvias ligeras en la noche. Temperatura máxima: 29 °C.

Cali: cielo mayormente nublado, con lluvias entre ligeras y moderadas, especialmente en la tarde y noche. Temperatura máxima: 28 °C.

Bogotá: lluvias en la tarde y noche

La capital del país tendrá una jornada con cielo mayormente nublado durante la mañana, con predominio de tiempo seco y algunas lloviznas al centro-oriente.

En la tarde, el cielo se mantendrá mayormente nublado a parcialmente nublado, con lluvias que se concentrarán en localidades de Suba, Usaquén, Barrios Unidos, Chapinero, Teusaquillo y Santa Fe.

La temperatura máxima se estima en 19 °C. Durante la noche, se prevé persistencia de lluvias en amplios sectores de la ciudad, principalmente durante las primeras horas.

Mapa ilustrativo del pronóstico del clima en Colombia para hoy, con lluvias previstas en amplias zonas de las regiones Andina, Pacífica y Amazonía y tiempo más seco hacia el Caribe y la Orinoquía, según el Ideam. Foto: Ilustración hecha por Chat GPT para Semana

Alertas vigentes

Incendios: 109 municipios de las regiones Orinoquía, Caribe, Andina y Amazonía presentan algún nivel de alerta, de los cuales 42 están en alerta roja, destacando 14 municipios en Casanare, 9 en Meta y 5 en Boyacá.

109 municipios de las regiones Orinoquía, Caribe, Andina y Amazonía presentan algún nivel de alerta, de los cuales 42 están en alerta roja, destacando 14 municipios en Casanare, 9 en Meta y 5 en Boyacá. Deslizamientos: 341 municipios se encuentran en algún nivel de alerta , con 69 en rojo, especialmente en Cauca (23), Chocó (16), Nariño (8) y Antioquia (6).

, con 69 en rojo, especialmente en Cauca (23), Chocó (16), Nariño (8) y Antioquia (6). Hidrológicas: en la cuenca Magdalena-Cauca hay 16 alertas rojas, 32 naranjas y 18 amarillas ; Pacífico: 27 naranjas y 4 amarillas; Caribe: 2 rojas, 12 naranjas y 10 amarillas.

; Pacífico: 27 naranjas y 4 amarillas; Caribe: 2 rojas, 12 naranjas y 10 amarillas. Meteomarinas: alerta naranja en el Mar Caribe por viento y oleaje; alertas amarillas por viento y oleaje en el Pacífico colombiano.

El Ideam recomienda mantener precaución en las zonas afectadas, especialmente en sectores con alerta roja, y seguir las indicaciones de las autoridades locales ante posibles lluvias intensas, deslizamientos e inundaciones.