Lo último: Felipe Bayón confirma que recibió su celular en medio de la Asamblea de Accionistas luego de que la SIC lo decomisara; ¿qué hallaron?

Fueron tres las oportunidades que el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, aprovechó para salirle al paso a la polémica desatada por la sorpresiva visita de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a las oficinas de la petrolera, el pasado 29 de marzo, en Bogotá.

En una de ellas, tocó el tema de la retención de su teléfono celular por parte de la SIC. Bayona confirmó que “recibí mi teléfono en medio de la Asamblea”, pero no ahondó en detalles y no dejó claro si se trató de su celular personal o si se trató de uno corporativo. Sobre el contenido en su celular y por qué la SIC lo demoró tanto tiempo, no se quiso referir. Por parte del organismo de control, tampoco se han pronunciado al respecto.

Las declaraciones de Bayón se dieron en medio de la Asamblea General de Accionistas llevada a cabo en Corferias este jueves, donde se tomaron decisiones importantes para el gobierno corporativo del grupo empresarial.

Durante su intervención ante los socios accionistas, en la que dio cuenta de los resultados económicos de la compañía, que obtuvo el doble de utilidades en 2022 frente al año anterior, Felipe Bayón dio la primera explicación sobre lo ocurrido y aseguró que “Ecopetrol ha actuado de cara al país”.

“Ecopetrol ha actuado de cara al país con el respeto de la regulación de las leyes”, sostuvo Bayón, quien deja la presidencia de la compañía este viernes 31 de marzo. Sin embargo, se abstuvo de dar declaraciones a profundidad por la reserva del proceso que adelanta la SIC.

“Hay una reserva legal que hay que respetar, colaboramos con el suscrito con todas las solicitudes de las SIC. La SIC está haciendo su trabajo, está recabando la información”, señaló.

El presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, durante la asamblea de accionistas de la petrolera, la última a la que asistió debido a su retiro del cargo - Foto: Transmisión Youtube

La segunda oportunidad donde se refirió al tema fue al término de la asamblea anual, en el momento en el que los socios minoritarios intervinieron. Uno de esos socios cuestionó a la Junta Directiva por la información revelada por SEMANA, que reveló las razones del allanamiento de la SIC a Ecopetrol, en búsqueda de información sobre supuestas prácticas restrictivas de la competencia y presuntos actos de corrupción.

En ese momento, Bayón fue enfático en decir que “no existe una investigación” de la SuperIndustria contra Ecopetrol ni sus funcionarios.

“No existe una investigación de la SIC, hay una actuación administrativa. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que van a recabar información”, afirmó Bayón ante los socios de la empresa, que se mostraron asombrados por la visita de la SIC.

Añadió que “es una vivista no anunciada. Tuve la oportunidad de estar sentado por varias horas, abordamos temas acogidos en la reserva legal”.

La SuperIndustria allanó las oficinas de Ecopetrol en búsqueda de información sobre prácticas restrictivas de la competencia y presuntos actos de corrupción (Imagen de referencia) - Foto: Guillermo Torres

Bayón sostuvo que los funcionarios de la compañía “colaboraron” durante el proceso. “En ese sentido, creo, la SIC seguirá con este proceso, tiene toda la información de la compañía, de los funcionarios, para que realice su trabajo. Yo celebro la manifestación de la SIC de decir que la información va a ser manejada con la reserva legal”.

La última declaración se dio durante la rueda de prensa. Allí, explicó que recibió su celular en medio del evento, pero no dio más detalles.

Lo que averigua la SIC

De acuerdo con la SIC, el allanamiento se adelantó con el fin de realizar una visita administrativa, y solicitar información y el acceso a los teléfonos celulares y correos electrónicos de la plana directiva de la empresa más grande del país, ante denuncias e indicios por presuntas irregularidades en contratación y una posible violación a la libre competencia.

La Superintendencia de Industria y Comercio allanó este 29 de marzo las sedes de Ecopetrol en Bogotá (Imagen de referencia) - Foto: Cortesía - Presidencia de la República

SEMANA estableció que a la SIC le preocupan cinco grandes temas donde se pudieron cometer prácticas restrictivas de la competencia y presuntos actos de corrupción.