Los colombianos se están matando: esta es la impactante radiografía de la intolerancia. Van 1.800 asesinatos por riñas este año y la cifra sigue creciendo

“No es justo que a mi hijo me lo asesinaran de esta manera. Él vendía dulces, ayudaba a la gente, pero en su historial ante la justicia no tenía ningún tipo de anotaciones judiciales, él no era delincuente”, dice Armando en medio de su relato ahogado por un llanto reprimido.

Luego recuerda el momento en que se enteró de la tragedia: “La mamá ese día estaba en el Malecón y yo estaba cerca de la casa, cuando me avisaron que Diego estaba gravemente herido, que lo habían llevado al Paso La Alboraya. Yo de inmediato me dirigí hasta el centro asistencial, pero cuando llegué me dijeron que ya se había muerto porque la herida con arma blanca le había afectado el corazón y el pulmón. Diego tuvo un paro cardiorrespiratorio y no lo aguantó por la cantidad de sangre que había perdido”.