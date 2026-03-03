Nación

Los detalles de la acusación contra otro alto funcionario del Gobierno Petro por favorecer a narcos. ¿De quién se trata?

El subdirector de la UNGRD fue acusado por dejar “volar” a dos capturados con un cargamento de cocaína.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
3 de marzo de 2026, 3:06 p. m.
José Ricardo Hurtado Chacón y actual subdirector para el manejo de desastres, según el sitio web de la UNGRD.
José Ricardo Hurtado Chacón y actual subdirector para el manejo de desastres, según el sitio web de la UNGRD. Foto: X de @UNGRD

Se trata del vicealmirante José Ricardo Hurtado Chacón y actual subdirector para el manejo de desastres, según el sitio web de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La Fiscalía lo acusó por dejar en libertad a dos personas que, en noviembre de 2015, fueron capturadas con 530 kilogramos de clorhidrato de cocaína que iban ocultos en una lancha rápida.

La Fiscalía concluyó la responsabilidad que tendría el vicealmirante en retiro en los delitos de prevaricato por acción agravado; destrucción, supresión u ocultamiento de documento público; falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.

Contralmirante (r) José Ricardo Hurtado fue acusado por presuntamente favorecer a narcotraficantes
Contralmirante (r) José Ricardo Hurtado fue acusado por presuntamente favorecer a narcotraficantes. Foto: Corte Suprema de Justicia

La historia se remonta al cargo que ocupaba Hurtado Chacón como comandante de la Fuerza de Tareas contra el Narcotráfico n.° 73, con sede en Urabá, momento y poder que usó, según la Fiscalía, para dejar en libertad a las dos personas capturadas en un procedimiento de interdicción marítima realizado por la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana.

Cali

Este es el nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Cali

Bogotá

Nueva recuperación del espacio público en Puente Aranda: desarme de cambuches, incautación de armas y limpieza de andenes

Nación

Corrupción en la UNGRD: Corte Suprema escuchará las declaraciones de Sandra Ortiz y Carlos Ramón González

Política

Así fue el regreso al escenario político de Alexander López, el líder natural de la izquierda en el Valle del Cauca

Nación

Alias Pescado escapa nuevamente de un bombardeo de las Fuerzas Militares en Guaviare

Nación

Documentos de Indumil reconocen alta demanda de armas de defensa personal en Colombia

Vehículos

Rota pico y placa en Cali este miércoles, 4 de marzo: revise para evitar comparendos

Política

“Atacaron a una mujer por defenderme”: Gustavo Petro exigió a la Fiscalía acciones inmediatas por caso que denunció en X

Política

Roy Barreras destapa sus cartas y anuncia entre quiénes estaría su fórmula vicepresidencial: son mujeres, periodistas y políticas

Política

Daniel Restrepo se pronuncia por incautación de dinero a escolta de la UNP en La Guajira: “Nuestra campaña se basa en la honestidad”

“La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al vicealmirante en retiro José Ricardo Hurtado Chacón como posible responsable de los delitos de prevaricato por acción agravado; destrucción, supresión u ocultamiento de documento público; falsedad ideológica en documento público y fraude procesal”, dijo la Fiscalía en la acusación formal contra el vicealmirante.

El ente acusador insistirá ante la Corte Suprema de Justicia en la necesidad de una condena contra el oficial en retiro y ahora subdirector de la UNGRD. De acuerdo con la Fiscalía, los elementos de prueba en contra del oficial en retiro son contundentes y advierten su responsabilidad en los hechos materia de investigación.

Corrupción en la UNGRD: tribunal negó la solicitud de libertad del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla

“Los elementos materiales probatorios obtenidos por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia indican que presuntamente dispuso la destrucción de los documentos que soportaban las detenciones de los tripulantes de la embarcación y plasmar información falsa”, señaló la Fiscalía.

El lío judicial del vicealmirante Hurtado Chacón recuerda otra situación similar que ocurrió con el actual comandante de Educación y Doctrina del Ejército, el general Federico Mejía, quien siendo comandante en el Cauca, ordenó la libertad de un traficante de cocaína.

Las autoridades lograron incautar varias toneladas de cocaína camufladas en los vehículos de carga y las lanchas rápidas.
El vicealmirante Hurtado Chacón era comandante de la Fuerza de Tareas contra el Narcotráfico n.° 73. Foto: Cortesía

SEMANA reveló en exclusiva la denuncia que cursa en la Fiscalía, en la que un coronel bajo el mando del general Mejía relató las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que el general Mejía le ordenó liberar al traficante de cocaína en un helicóptero del Ejército. Se espera en este caso la investigación y sanción correspondiente.

Más de Nación

Tractocamión averiado detiene la movilidad al sur de la capital. - X (@BogotaTransito)

Movilidad en Bogotá este martes, 3 de marzo: camión varado detiene el tráfico hacia el sur

En Colombia, cada jornada electoral es una coreografía milimétrica que se despliega en más de 126.000 mesas de votación y más de 3.500 comisiones escrutadoras.

Elecciones 2026: Procuraduría adelanta 38 investigaciones por participación indebida en política

brigadier general Herbert Luguiy Benavidez

Este es el nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Cali

Recuperación del espacio público en Puente Aranda.

Nueva recuperación del espacio público en Puente Aranda: desarme de cambuches, incautación de armas y limpieza de andenes

Iván Name y Andrés Calle fueron llamados a juicio por la Corte Suprema de Justicia por el escándalo de corrupción en la UNGRD.

Corrupción en la UNGRD: Corte Suprema escuchará las declaraciones de Sandra Ortiz y Carlos Ramón González

Regreso a la tarima pública de Alexander López

Así fue el regreso al escenario político de Alexander López, el líder natural de la izquierda en el Valle del Cauca

Alias Pescao sería responsable de varias masacres en Arauca

Alias Pescado escapa nuevamente de un bombardeo de las Fuerzas Militares en Guaviare

Hay alta demanda de ciudadanos de comprar armas de defensa personal, según Indumil.

Documentos de Indumil reconocen alta demanda de armas de defensa personal en Colombia

La Secretaría de Movilidad de Cali recordó que este martes, 26 de agosto de 2025, estará en vigencia la medida de pico y placa.

Rota pico y placa en Cali este miércoles, 4 de marzo: revise para evitar comparendos

Noticias Destacadas