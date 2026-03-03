Los detalles de la acusación contra otro alto funcionario del Gobierno Petro por favorecer a narcos. ¿De quién se trata?

Se trata del vicealmirante José Ricardo Hurtado Chacón y actual subdirector para el manejo de desastres, según el sitio web de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La Fiscalía lo acusó por dejar en libertad a dos personas que, en noviembre de 2015, fueron capturadas con 530 kilogramos de clorhidrato de cocaína que iban ocultos en una lancha rápida.

La Fiscalía concluyó la responsabilidad que tendría el vicealmirante en retiro en los delitos de prevaricato por acción agravado; destrucción, supresión u ocultamiento de documento público; falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.

Contralmirante (r) José Ricardo Hurtado fue acusado por presuntamente favorecer a narcotraficantes. Foto: Corte Suprema de Justicia

La historia se remonta al cargo que ocupaba Hurtado Chacón como comandante de la Fuerza de Tareas contra el Narcotráfico n.° 73, con sede en Urabá, momento y poder que usó, según la Fiscalía, para dejar en libertad a las dos personas capturadas en un procedimiento de interdicción marítima realizado por la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana.

“La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al vicealmirante en retiro José Ricardo Hurtado Chacón como posible responsable de los delitos de prevaricato por acción agravado; destrucción, supresión u ocultamiento de documento público; falsedad ideológica en documento público y fraude procesal”, dijo la Fiscalía en la acusación formal contra el vicealmirante.

El ente acusador insistirá ante la Corte Suprema de Justicia en la necesidad de una condena contra el oficial en retiro y ahora subdirector de la UNGRD. De acuerdo con la Fiscalía, los elementos de prueba en contra del oficial en retiro son contundentes y advierten su responsabilidad en los hechos materia de investigación.

Corrupción en la UNGRD: tribunal negó la solicitud de libertad del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla

“Los elementos materiales probatorios obtenidos por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia indican que presuntamente dispuso la destrucción de los documentos que soportaban las detenciones de los tripulantes de la embarcación y plasmar información falsa”, señaló la Fiscalía.

El lío judicial del vicealmirante Hurtado Chacón recuerda otra situación similar que ocurrió con el actual comandante de Educación y Doctrina del Ejército, el general Federico Mejía, quien siendo comandante en el Cauca, ordenó la libertad de un traficante de cocaína.

El vicealmirante Hurtado Chacón era comandante de la Fuerza de Tareas contra el Narcotráfico n.° 73. Foto: Cortesía

SEMANA reveló en exclusiva la denuncia que cursa en la Fiscalía, en la que un coronel bajo el mando del general Mejía relató las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que el general Mejía le ordenó liberar al traficante de cocaína en un helicóptero del Ejército. Se espera en este caso la investigación y sanción correspondiente.