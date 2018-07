Luis Felipe Henao, el escudero de Vargas Lleras, también se fue por el blanco

Luis Felipe Henao utilizó dos palabras para anunciar que votaría en blanco en la segunda vuelta: lealtad y coherencia. Ese no solo fue el título de su columna de opinión en El Tiempo, sino las razones que resumen su decisión.

Quien fue el coequipero de Germán Vargas Lleras en primera vuelta -primero como fórmula vicepresidencial y luego como gerente de la campaña- no eligió ni a Duque ni a Petro. No siguió los pasos de Cambio Radical, que se inclinaron por Duque.

Su columna de opinión se centró en decir por qué ninguna de las dos opciones llevaban al país a consolidar la paz. "Para quienes estamos de acuerdo con el proceso de paz no es posible votar por Duque, pero menos por Petro, quien está lejos de reflejar la paz y la reconciliación", aseguró.

Para Henao, el país no ha entendido el valor de la paz, su historia retrata procesos fallidos. "Nuestra historia es la de procesos de paz incumplidos: la Revolución de los Comuneros terminó con unas capitulaciones que fueron desconocidas por el virrey de turno; el conflicto entre conservadores y liberales, que desencadenó la Guerra de los mil días, no concluyó con el Tratado del acorazado Wisconsin, sino que se extendió durante 50 años; la paz de los Llanos Orientales terminó con la muerte de Guadalupe Salcedo; el proceso con los paramilitares no funcionó y culminó con la creación de las bacrim. Ahora nos encontramos ‘ad portas’ de que miles de guerrilleros vuelvan al monte si no se cumple lo pactado", escribió el exministro de Vivienda.

Petro es, según Henao, un "exponente más del caudillismo que tanto daño le ha hecho a América Latina. Su autoritarismo no es un mito". El exministro da ejemplos de su administración en la Alcaldía de Bogotá: como cuando impuso el POT "ilegal que luego fue anulado por el Consejo de Estado", y asegura que eso es precisamente lo que hará cuando el Congreso -que tendría una mayoría opositora- no le apruebe las normas que necesita. También dice que desconocerá la libre competencia, dada la experiencia con el cambio del esquema de aseo en Bogotá. "Aunque compre el mejor disfraz de oveja, sus actos lo delatan", dice Henao.

Por el lado de Duque el problema, según Henao, es su postura frente a la paz. Aunque reconoce que una reforma a lo acordado es jurídicamente inviable, y que la única forma de modificarlo es sentarse a renegociar con las Farc, "lo cual es imposible en estos momentos". Precisamente por esto, la forma de modificar lo pactado sería incumpliéndolo. "Así, la única reforma sería incumpliendo lo pactado, desconociendo compromisos con la ONU, la OEA y la UE. Con el acuerdo, las muertes por enfrentamientos con grupos al margen de la ley pasaron de 3.000 a 78, la cifra de desplazados se redujo en 79 por ciento, así como las víctimas de minas antipersonal en un 92 por ciento", explica el exfuncionario.

Henao también criticó la falta de coherencia de algunos políticos en estas elecciones. "Ante tal polarización se pueden tomar diversas posturas. Muchos han buscado alianzas por respetables afinidades ideológicas y otros, por cuestionables fines burocráticos. Muchos incluso ya se habían subido ocultamente a esos buses en la primera vuelta y ahora salieron del clóset. La lealtad y la coherencia están en ‘abundancia de escasez‘", escribió Henao, refiriéndose a quienes en primera vuelta decían apoyar a Vargas Lleras, mientras por debajo de la mesa estaban con Duque.

Henao fue el ministro estrella en la era Vargas Lleras en la Vicepresidencia. Ahora que su líder político no está en la contienda, decidió el voto en blanco, como símbolo de su inconformismo con Petro y Duque. Fue uno de los criticos de Duque en esta recta final de la campaña.

@IvanDuque habla de una sola Corte, bienvenidos al pasado, bienvenidos a la puerta del autoritarismo. Paz en la tumba de los avances que se han logrado en la defensa de derechos — Luis Felipe Henao (@luisfelipehenao) 4 de abril de 2018

En cuanto a la decisión de Cambio Radical de apoyar a Duque, Henao dijo que esta no fue unánime y que por tanto hay sectores del partido que no están de acuerdo con tal apoyo. “El director de la colectividad envió los documentos de la campaña a Duque a motu proprio. Eso no fue una decisión unánime y el doctor Vargas no ha dado ningún lineamiento sobre el tema. Entiendo que no tenía autorización”, dijo Henao a W Radio.

Entre Duque y Vargas han habido acercamientos, pero no una formalización de la adhesión. Henao sabe que su postura es disonante en el partido, y está dispuesto a asumir las consecuencias. “Me gustaría luchar dentro del partido, y no salir de él. Pero si el partido cree que una postura disonante no puede estar, pues no estaré en el partido. Uno no negocia sus principios", concluyó.