Madre de dos niñas menores de 11 años, las sometía a vejámenes sexuales a cambio obtener dinero

Un duro golpe contra las redes de explotación sexual infantil propinaron las autoridades nacionales y extranjeras. En medio de la redada, los investigadores descubrieron un aberrante caso.

El de una madre que obligaba a sus hijas de 5 y 11 años a cometer vejámenes sexuales con el fin, de ella obtener sumas de dinero, comercializando el material explícito de sus hijas.

Policía obtuvo conversaciones en medio de operativo conta red de explotación sexual infantil. | Foto: Policía

Según la Dirección de Protección de la Policía, “entre los casos más relevantes de esta red criminal está el de la progenitora la cual vinculaba a sus dos hijas de 5 y 11 años en vejámenes sexuales durante transmisiones en vivo, recibiendo por medio de transferencias por PayPal sumas entre los $ 500.000 pesos y hasta $2’000.000 de pesos colombianos".

Añadió la autoridad policial que en medio de las acciones para combatir las redes de explotación sexual infantil se “logró la captura de seis personas, por delitos de pornografía infantil, acceso carnal abusivo con menor de 18 años, proxenetismo y demanda de explotación sexual infantil”.

Policía revela conversaciones tras operativo contra redes de explotación sexual infantil. | Foto: Policía

El operativo se dio como “resultado de la operación virtual “El faro”, con el fin de proteger la integridad, libertad y formación sexual en Niños, Niñas y Adolescentes y en la identificación de vulneraciones a sus derechos en los entornos digitales y medios de comunicación".

Agregó la Policía que: “las acciones judiciales se realizaron en las ciudades de Bogotá, Medellín, y en los departamentos de La Guajira y Norte de Santander, en cooperación internacional con Homeland Security Investigations (HSI) de los Estados Unidos, con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para la protección y el restablecimiento de derechos de cinco Niños, Niñas y Adolescentes, víctimas de esta red criminal”.

La Policía golpeó red de tráfico sexual infantil. | Foto: Adobe Stock