María Claudia Tarazona le responde a María Fernanda Cabal por negar que la intentó grabar y la amenazó: “No busco que se disculpe”

María Claudia Tarazona reapareció tras la polémica que se desató por las declaraciones que hizo sobre María Fernanda Cabal, en las que aseguró que la senadora la intentó grabar en el velorio de su esposo, Miguel Uribe Turbay, y supuestamente también la amenazó.

En diálogo con la emisora Caracol Radio, la mujer reiteró lo que reveló en su momento y aseguró, pese a que la congresista lo negó, que eso sí pasó, tal y como ella lo mencionó.

María Claudia Tarazona y María Fernanda Cabal protagonizan un nuevo rifirrafe en la política nacional. | Foto: El País

“Así como a los colombianos les dio un cimbronazo, a mí también. Lo que yo conté ese día, sí paso y es una realidad”, señaló.

Tarazona aclaró que contrario a lo que se ha especulado, su objetivo al hablar de eso no tiene nada que ver con la política, ya que ella no está interesada en este tema.

Por lo mismo, reafirmó que todo lo que dijo sobre Cabal es verdad y pasó en el ámbito personal. “Cuando una persona está en duelo [...] tú te aproximas abrazándola desde el silencio, pero si no puedes, te acercas y la abrazas con empatía, respeto, solidaridad y no desde la agresión”, comentó.

“Así fue como lo hizo Cabal: con agresión. Así no se hace, eso no está bien. Si yo hubiera querido hablar de temas políticos, podría hablar de la relación de María Fernanda con Miguel en la contienda política”, añadió.

Dejó en claro que si ella se hubiera pronunciado sobre esa cuestión, la conversación sería totalmente diferente y, por lo mismo, las consecuencias también serían muy distintas.

“Eso no fue político, eso fue en el ámbito personal y así fue. Ella se siente tranquila diciendo que se sorprende y que para ella eso no fue así, está bien. Yo realmente no estoy buscando ni que se disculpe ni que me pida perdón”, expresó.

En esa línea, Tarazona recordó que las personas siempre dan lo que tienen y se sinceró al explicar que simplemente decidió hablar de algo que le dolió, pero que verdaderamente pasó.

“Para terminar y cerrar este capítulo, yo saludé a cientos de representantes a la Cámara, cientos de senadores que fueron solidarios y amorosos conmigo, fueron más de cien y ninguno tenía un micrófono puesto”, recordó.

“Yo con eso cierro esto y si ella está tranquila, a mí me parece bien. Yo también estoy tranquila con eso y creo que para mí es un capítulo cerrado”, complementó.

Finalmente, María Claudia mencionó que en estos momentos no quiere hablar de lo que pasó entre Miguel Uribe Turbay y sus otros compañeros del Centro Democrático al inicio de esa campaña para convertirse en el único candidato de cara a las elecciones de 2026.