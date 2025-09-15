Suscribirse

María Claudia Tarazona contó la verdad sobre por qué no permitió que Petro fuera al velorio de Miguel Uribe: “Gente deshonrosa”

La esposa del precandidato confesó lo que hubiera hecho si se aparecía el presidente en la Catedral.

Redacción Semana
15 de septiembre de 2025, 12:58 p. m.
María Claudia Tarazona y Gustavo Petro.
María Claudia Tarazona habló por primera vez de manera extendida sobre lo que fue la muerte de su esposo, Miguel Uribe Turbay. En diálogo con Noticias RCN, la mujer contó cómo han sido los momentos más difíciles de su vida.

En la conversación, también se refirió a la decisión que tomaron como familia de evitar que personas del gobierno del presidente Gustavo Petro, incluyendo al mandatario, asistieran al velorio que se realizó en el Congreso de la República.

Velorio Miguel Uribe Turbay Bogotá 11 agosto 2025
“Yo estaba en el Congreso y Miguel papá me avisa, me dice que la vicepresidenta iba a ir a la Catedral”, señaló.

Ante esto, la esposa del precandidato presidencial no dudó a la hora de tomar la decisión, se acercó hasta donde una persona que podía evitar esto y le dijo: “Si el señor presidente, la vicepresidenta o alguien de su gabinete llega a la Catedral, yo voy a tener que coger el micrófono y pedirles que se salgan”.

Contexto: María Claudia Tarazona cuenta cómo fue el instante en el que se enteró de la muerte de Miguel Uribe: “No me querían dar la noticia”

Por lo mismo, Tarazona pidió que evitaran esta situación y prefirió solicitar que ningún funcionario del ejecutivo de Petro asistiera al último adiós que se le dio al militante del Centro Democrático.

“No quería la compañía de Petro ni de ninguno de sus aliados en la Catedral. Un ser tan magnífico como lo era Miguel, con gente tan deshonrosa como ellos”, comentó.

María Claudia Tarazona: el dolor, la política y las revelaciones tras el asesinato de Miguel Uribe

María Claudia explicó que esta decisión fue respetada y apoyada por Miguel Uribe Londoño, papá del precandidato asesinado. “Me dio la mano, me apoyo y me dijo: ‘Lo hacemos juntos y lo hacemos bien’”, señaló.

Por otra parte, la mujer también habló del oportunismo político que hubo en medio de toda esta situación que tuvo que vivir su familia desde el 7 de junio, día en el que le dispararon a Uribe Turbay en un parque de la ciudad de Bogotá.

Contexto: María Claudia Tarazona revela lo que le habría dicho a Gustavo Petro si la hubiera llamado: “Descarado. Atrevido”

La viuda del senador indicó que todo esto se convirtió en un “escenario para hacer política”, pero ella siempre estuvo centrada en lo suyo: apoyar a su esposo para que luchara y pudieran volver a estar juntos. “Yo no tuve nada que ver con eso”, aclaró.

“Desafortunadamente, hubiera querido ver más gente, pero no tenía ni la fuerza, ni el ánimo ni la capacidad. Uno vive estas cosas como en automático”, confesó.

Posteriormente, Tarazona se refirió a lo que supuestamente ocurrió en el segundo día de velación con María Fernanda Cabal, a quien señaló de intentar grabarla y amenazarla por miedo a que se lanzara al ruedo político.



