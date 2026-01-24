Nación

Masacre en Tolima: asesinan a toda una familia en su vivienda mientras dormía; fue atacada con arma de fuego

Las autoridades confirmaron que tres miembros de una misma familia fueron asesinados de manera violenta.

Redacción Nación
24 de enero de 2026, 4:59 p. m.
Familia en Tolima fue asesinada.
Familia en Tolima fue asesinada. Foto: Tomada de redes sociales

La violencia continúa sacudiendo al país y un nuevo hecho lo vuelve a evidenciar. Durante el fin de semana, la Policía del Tolima confirmó una masacre en el municipio de Lérida, donde tres integrantes de una misma familia fueron asesinados a tiros.

El crimen se registró en el barrio Resurgir, ubicado al norte del departamento, según informó el coronel encargado, John Anderson Vargas Izao. De acuerdo con el oficial, las víctimas —una mujer y dos hombres— resultaron gravemente heridas por impactos de bala y fallecieron posteriormente debido a la gravedad de las lesiones.

Avanzan las investigaciones para esclarecer la masacre de cuatro personas en Barranquilla.
Avanzan las investigaciones para esclarecer la masacre de cuatro personas en Barranquilla. Foto: Getty/API.

Tres personas de una misma familia fueron asesinadas

Según informó Caracol Radio, sujetos armados irrumpieron en la vivienda donde se encontraban las víctimas y les dispararon en repetidas ocasiones, causándoles la muerte. Tras escuchar varias detonaciones, una familiar se desplazó hasta el lugar y encontró sin vida a Martha Zúñiga, su esposo Jhon Jairo Acosta y su hijo Adrián Felipe Acosta, de 19 años.

Detalles de la masacre de 26 disidentes en Guaviare: supuestas filtraciones del Ejército estarían favoreciendo a grupo armado de Calarcá

El coronel Vargas Izao indicó que, una vez se conoció el hecho, la Policía Nacional activó de inmediato todos sus recursos institucionales y, por orden del comando, desplegó un grupo especializado de investigadores para avanzar en el esclarecimiento del crimen.

Entre tanto, las autoridades realizaron la inspección técnica de los cuerpos y continúan con las labores investigativas para identificar y capturar a los responsables de esta masacre ocurrida en el municipio de Lérida, Tolima.

Al parecerla familia fue atacada con arma de fuego.
Al parecerla familia fue atacada con arma de fuego. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images y redes sociales

Este hecho se suma a los numerosos episodios de violencia que se registran a diario en el país y que dejan miles de víctimas, afectando a distintas regiones y atentando directamente contra la vida, la seguridad y la tranquilidad de las comunidades. Hasta el momento se desconoce la identidad de los atacantes, pero se espera que las investigaciones permitan esclarecer los móviles del crimen y dar con los responsables.

